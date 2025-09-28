Kocasını korumak için polise saldırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı ikiye böldü

Dün akşam saatlerinde Zonguldak Vergi Dairesi önünde meydana gelen bir olay sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre trafik ekipleri, bir motosikleti durdurup ceza kesmek istedi.

Sürücü ve eşi cezaya itiraz ederek polisle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında kadın, elindeki kaskla polis memuruna vurmak istedi. Bunun üzerine ekipler kadını etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu. Görüntülerde, polisin kadının kolunu bükerek araç kaportasına ittiği anlar dikkat çekti.

Polislerin kadına müdahale etmesi için kadın polislerden yardım istemesi gerektiği vurgulanırken 'kocasını korumak isteyen kadına şiddet iyi olmadı' görüşü ağır bastı.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTEREN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kadının elindeki kaskla polise saldırmak istemesi üzerine ekipler sert bir karşılık vererek, kadına ters kelepçe takmak istedi. Bu görüntülere sosyal medyada büyük tepki topladı.

KOCANIN TEPKİSİZLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan görüntülerde dikkat çeken bir ayrıntı da kadının uğruna polislerle mücadele ettiği kocasının sessizce yaşananları izlemesi oldu.

Polis memuru, karakolda götürdüğü kadından kendisine motosiklet kaskı ile vurmak istediği için şikayetçi oldu.