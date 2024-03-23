Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı'

Büşra Kapan
Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı'
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde çekilen videoda, bir kadın akşam vakti kocasını bir mekanda başka kadınlarla okey masasında otururken bastı. Sonrasında yaşananlar ise videonun sosyal medyada gündem olmasının asıl nedeni…

Kısa süre önce sosyal medya mecralarında paylaşılan bir videoda, eşinin iftardan sonra bir mekanda okey oynamaya gitmesiyle onu takip eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

ekran-alintisi-jpg6.jpg

Kadın, kocasını okey masasında başka kadınlarla otururken yakaladı ve sonrasında sinir krizi geçirdi.

Eşinden arabanın anahtarını isteyen kadın aldatıldığını düşünerek masanın üzerinde bulunan bardakları yere atarak kırmaya başladı.

O sırada çevresindekilere de küfürler yağdıran kadın, bir yandan da eşine ve masadaki diğer kadınlara tehditler savurmaya devam etti. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bu görüntüye ise adeta yorum yağdı.

ekran-alintisi-jpg5.jpg

Sosyal medyada görüntüleri izleyen birçok kullanıcısı, “Kesin aldatmıştı”, “İyi olmuş” gibi yorumlarda bulundu.

İlgili Haberler
Babasını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak öldürdü. Nedeni ‘pes’ dedirtti
Dur ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yaptı: Kendini kapadığı iş yerinde başına silah dayadı
Anne kedinin kuyruğunu, 6 yavrusunun başlarını kestiler. Bursa'da insanlık dışı olay
Batman'da çeyiz evi açılışına 'indirim' izdihamı: Kepenklerini açamadı
Son Haberler
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim' Magazin
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim'
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü Gündem
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar Ekonomi
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi Spor
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek Yemek Tarifleri
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur' Gündem
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur'