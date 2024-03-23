Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı'

Kısa süre önce sosyal medya mecralarında paylaşılan bir videoda, eşinin iftardan sonra bir mekanda okey oynamaya gitmesiyle onu takip eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

Kadın, kocasını okey masasında başka kadınlarla otururken yakaladı ve sonrasında sinir krizi geçirdi.

Eşinden arabanın anahtarını isteyen kadın aldatıldığını düşünerek masanın üzerinde bulunan bardakları yere atarak kırmaya başladı.

O sırada çevresindekilere de küfürler yağdıran kadın, bir yandan da eşine ve masadaki diğer kadınlara tehditler savurmaya devam etti. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bu görüntüye ise adeta yorum yağdı.

Sosyal medyada görüntüleri izleyen birçok kullanıcısı, “Kesin aldatmıştı”, “İyi olmuş” gibi yorumlarda bulundu.