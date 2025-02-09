Kocasını tabancayla öldüren kadın tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocasını tabancayla öldüren kadın tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı 43 yaşındaki kocası S.A.’yı tabancayla vurarak öldüren F.A., tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sularında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi. F.A., bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıkan kocası S.A. ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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