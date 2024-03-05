Kocasını uyutup yatak odasında dans etti. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Kaynak: Mynet
Kocasını uyutup yatak odasında dans etti. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
TikTok platformunda ‘shawsera’ kullanıcı adı ile video çekerek paylaşan bir kadın yatak odasında kocasını uyutarak dans edip o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TikTok’ta paylaşılan bir video sosyal medyada viral oldu. ‘Shawsera’ kullancı ismini kullanan bir kadın yatak odasında kamerasını açarak dans etmeye başladı.

O sırada yataklarının bir kısmı gözüken kadının yatağında kocasının olduğu görüldü. Kırmız saten geceliği ile twerk dansını paylaşan kadın gönderisinin notuna “Kocam uyurken biz sallıyoruz” ifadelerini ekledi.

ekran-goruntusu-2024-03-05-142618.png

Video paylaşıldıktan kısa süre sonra oldukça fazla etkileşim aldı. Sosyal medya kullanıcıları gönderinin altında yorumlarını yazarken bazı kullanıcılar kendi aralarında tartışmaya başladı.

Kimi kullanıcılar dansı çok beğendiğini ve devam serilerinin gelmesini isterken öte yandan bazı kullanıcılar ise videonun tıklanma için çekildiğini ve bu kadarının fazla olduğunu belirtti.

ekran-goruntusu-2024-03-05-143405.png

Son Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı Yerel Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahını dağıttı esnaf zor kurtuldu Video
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahını dağıttı esnaf zor kurtuldu
Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı Spor
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı
Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon Gündem
Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür Gündem
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya Spor
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya