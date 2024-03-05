Kocasını uyutup yatak odasında dans etti. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

TikTok’ta paylaşılan bir video sosyal medyada viral oldu. ‘Shawsera’ kullancı ismini kullanan bir kadın yatak odasında kamerasını açarak dans etmeye başladı.

O sırada yataklarının bir kısmı gözüken kadının yatağında kocasının olduğu görüldü. Kırmız saten geceliği ile twerk dansını paylaşan kadın gönderisinin notuna “Kocam uyurken biz sallıyoruz” ifadelerini ekledi.

Video paylaşıldıktan kısa süre sonra oldukça fazla etkileşim aldı. Sosyal medya kullanıcıları gönderinin altında yorumlarını yazarken bazı kullanıcılar kendi aralarında tartışmaya başladı.

Kimi kullanıcılar dansı çok beğendiğini ve devam serilerinin gelmesini isterken öte yandan bazı kullanıcılar ise videonun tıklanma için çekildiğini ve bu kadarının fazla olduğunu belirtti.