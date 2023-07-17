Kocasının arkadaşıyla evlenen Hilal Kaplan zamların sorumlusunun EYT'lililer olduğunu söyledi

AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, kalem kalem her şeye gelen zamları EYT'lilere ve muhalefete bağladı.

Kocasının arkadaşıyla evlenen Hilal Kaplan zamların sorumlusunun EYT'lililer olduğunu söyledi

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında yeniden Ekonomi Bakanı seçilen Mehmet Şimşek ve oluşturduğu ekonomi politikaları ile tartışmalar yaratmaya devam ediyor.

Tüm faizler artırılıp, pazar ve marketlerde kalem kalem her şeye zam gelmesi ve etiketlerin sık sık değişmesine tepkiler yağmaya devam ediyor.

Artık yapılan zamlara sadece muhalefet değil iktidara yakın yandaşlar da tepki göstermeye başladı.

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Kaplan bugünkü köşesinde EYT'lilerin gelen zamlarda payı olduğunu iddia etti. Kaplan, "Cumhur İttifakı muhalefetini de kendisi yapıyor" başlığı ile yazdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin popülist yaklaşımlarının sonucunda gelişmiş Avrupa ekonomilerinde benzerine bile rastlamayacağımız erken emeklilik sisteminin kamuya maliyeti gibi seçim ekonomisine dahil ama seçim sonrasında halka mal edilmesi kaçınılmaz olan kararlar alındı."

NE OLMUŞTU?

Hilal Kaplan, ilk eşi Süheyb Öğüt’ten Ağustos 2022’de tek celsede boşandı.

Tevfik Emre’nin ilk evliliğinin ise Eylül 2022’de bittiği öğrenildi.

Kaplan’ın, boşandıktan sonra yeniden evlenmek için gereken 300 günü beklemeden, eşinin yakın arkadaşı ile sadece 9 ay sonra evlendiği ortaya çıkmıştı.

Tevfik Emre Sarı’nın eski eşi Asuman Karaca’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsapp’ta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu, Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi?” sözleriyle açıklamalarda bulunmuş ve haberlere İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.

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