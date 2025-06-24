Kocasının önünde rol arkadaşını öptü: Böyle meşrepte at koştur

23 Haziran Pazartesi akşamı New York'ta gerçekleşen "Jurassic World Rebirth" filminin merakla beklenen galasında, Hollywood'un gözde isimlerinden Scarlett Johansson ve Jonathan Bailey arasında yaşanan sıcak bir an, magazin gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Johansson, rol arkadaşı Bailey'nin yüzünü avuçlarının arasına alarak yanağından içten bir şekilde öptü. Bu sürpriz anın en şaşırtıcı yanı ise Johansson'ın eşi Colin Jost'un hemen yanlarında duruyor olması ve duruma hiçbir kıskançlık belirtisi göstermemesiydi.

KIRMIZI HALININ PARLAYAN İSİMLERİ

Kırmızı halıda zarafetiyle göz kamaştıran Johansson, soluk pembe, dantel detaylı korseli bir elbiseyle boy gösterdi. Saçlarını zarif bir at kuyruğu yapmış, görünümünü uzun küpeler ve pembe tonlarında doğal bir makyajla tamamlamıştı. "Wicked" filmiyle tanınan ve cinsel yönelimi konusunda açık sözlü olan Jonathan Bailey ise gri pantolon ve beyaz gömlekten oluşan rahat ama şık bir kombin tercih etmişti. Bailey, 2023 yılında "harika bir erkekle" ciddi bir ilişkisi olduğunu doğrulamış ancak özel hayatını gizli tutmayı tercih etmişti.

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JOHANSSON VE JOST'TAN AŞK DOLU BAKIŞLAR

Gecede Johansson'ın eşi Colin Jost da dikkatleri üzerine çekti. Beyaz-sarı tonlarında bir takım elbiseyle galaya katılan Jost ve Johansson, kırmızı halıda birbirlerine sevgi dolu bakışlar atıp el ele tutuşarak poz verdiler. Çiftin bu uyumu ve rahat tavırları, Johansson ve Bailey arasındaki dostane etkileşimin sadece bir yakınlık göstergesi olduğunu ortaya koydu.

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DAHA ÖNCEKİ SAMİMİYET

Bu olay, iki yıldız arasındaki ilk samimi an değildi. Yalnızca birkaç gün önce, filmin Londra galasında da Scarlett Johansson, kameralar önünde Jonathan Bailey'yi dudaklarından öpmüş ve el ele poz vermişti. Bu dostane jestler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, Johansson'ın evliliğindeki açıklığı ve eşiyle olan güçlü bağları bir kez daha gözler önüne serdi. Hollywood'da samimiyet ve dostluğun yeni bir boyut kazandığı aşikar.