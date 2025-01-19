Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne’de bir kadın eşinin sevgilisine benzettiği bir kadını evire çevire dövdü. ‘Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın’ deyip özür dileyip olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kocasının sevgilisine benzettiği başka bir kadını darbedip kanlar içinde bırakan şüpheli kadın, "Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın" diyerek olay yerinden kaçtı. Kadının kanlar içindeki o hali, vatandaş kamerasına yansıdı.

Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, bir kadının saldırısına uğradı. Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan Hamiyet Bingül, kanlar içinde kaldı.

Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü

Kadının eşi ve çocuğu neye uğradıklarının şokunu yaşarken, şüpheli kadın "Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın" diyerek, olay yerinden kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü

Kocasının sevgilisine benzetti evire çevire dövdü

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