Kocasının sopa ve yumrukla dövdüğü Sinem hastane yolunda hayatını kaybetti

Antalya'da yaşanan olayda, Ufuk Albeni (40) isimli bir adam, eşi Sinem Albeni'yi (38) sopa ve yumrukla ağır şekilde yaraladı. Sinem Albeni, hastaneye kaldırılmak üzereyken ambulansta hayatını kaybetti.

Kocasının sopa ve yumrukla dövdüğü Sinem hastane yolunda hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Ufuk Albeni ile Sinem Albeni arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ufuk Albeni, eşine sopa ve yumrukla saldırdı. Sinem Albeni'nin feryatları komşularının dikkatini çekti ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Sinem Albeni'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirdiler. Ancak Sinem Albeni, yolda yaşam savaşını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede kan lekelerine rastlandı. Sinem Albeni'nin cesedi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ufuk Albeni ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ufuk Albeni'nin ilk ifadesinde, eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu yüzden tartıştıklarını iddia ettiği belirtildi.

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