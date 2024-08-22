Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca

Antalya'da kocasıyla tartışan Azerbaycan uyruklu Kabutar Babayeva, kendisini Boğaçayı'nın sularına attı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Babayeva'yı sucul ot kesme makinesiyle karaya çıkardı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, Boğaçay Köprüsü yakınlarındaki manzara seyir noktasında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kabutar Babayeva ile eşi Emin Yapıcılar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-11.jpg

SUCUL OT KESME MAKİNESİNE BİNDİRİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle Babayeva, terliklerini çıkararak kendisini Boğaçayı'nın sularına attı. Emin Yapıcılar ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait sucul ot kesme makinesine binen itfaiye ekibi, Babayeva'nın yanına gitti.

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-1.jpg

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Makinenin kendisine doğru geldiğini gören Babayeva, uzaklaşmaya çalışsa da ikna edilerek makineye alınıp karaya çıkarıldı. Kadın, sağlık ekibinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-3.jpg

“KENDİSİNE YANAŞMADIM”

Emin Yapıcılar, polis ekiplerine "Kendisine yanaşmadım, ağacın altında bekledim. 'Gel konuşalım, ne oluyor ne olmuyor' derken birden kendisini suyun içerisine attı" dedi.

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-4.jpg

"KADIN KARŞIYA DOĞRU YÜZMEYE BAŞLADI"

Olayı görenlerden Kuzey İmrelioğlu ise "Köprünün orada arkadaşımla balık tutuyorduk. Bir bağırma sesi geldi. Dönüp baktığımızda kadın suya atladı. Kadın karşıya doğru yüzmeye başladı. Kocası ekipleri aradı ve kadını kurtardılar" diye konuştu.

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-5.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-6.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-7.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-8.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-9.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-10.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-11.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-12.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-13.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-14.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-15.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-16.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-17.jpg

kocasiyla-tartisip-bogacaya-atladi-ekiplerle-suda-kose-kapmaca-yenicag-18.jpg

İlgili Haberler
Kilisede dua edip 30 metre yükseklikten suya atladı
Kilisede dua edip 30 metre yükseklikten suya atladı
Vapurdan denize düşen yolcuyu midyeci kurtardı. Anında suya atladı
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Diyarbakır’da kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı Yerel Haberler
Diyarbakır’da kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı
Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın Yaşam
Ölümden döndüler. Emniyet kemerini arka koltuktayken de takın
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü Spor
Immobile ucuz monitör aldı diye dalga geçtiler. Ya ne alacaktı altın kaplama monitör mü
Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti Gündem
Bir gazeteci daha hapse giriyor. Haberlerine erişim engeli, erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmişti
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?' Yaşam
Mustafa Sarıgül'den Mehmet Şimşek'e isyan: 'Siz hangi ülkenin bakanısınız?'
Dolar yeni zirveyi gördü Ekonomi
Dolar yeni zirveyi gördü