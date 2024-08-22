Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı! Suda köşe kapmaca

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, Boğaçay Köprüsü yakınlarındaki manzara seyir noktasında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kabutar Babayeva ile eşi Emin Yapıcılar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SUCUL OT KESME MAKİNESİNE BİNDİRİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle Babayeva, terliklerini çıkararak kendisini Boğaçayı'nın sularına attı. Emin Yapıcılar ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait sucul ot kesme makinesine binen itfaiye ekibi, Babayeva'nın yanına gitti.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Makinenin kendisine doğru geldiğini gören Babayeva, uzaklaşmaya çalışsa da ikna edilerek makineye alınıp karaya çıkarıldı. Kadın, sağlık ekibinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“KENDİSİNE YANAŞMADIM”

Emin Yapıcılar, polis ekiplerine "Kendisine yanaşmadım, ağacın altında bekledim. 'Gel konuşalım, ne oluyor ne olmuyor' derken birden kendisini suyun içerisine attı" dedi.

"KADIN KARŞIYA DOĞRU YÜZMEYE BAŞLADI"

Olayı görenlerden Kuzey İmrelioğlu ise "Köprünün orada arkadaşımla balık tutuyorduk. Bir bağırma sesi geldi. Dönüp baktığımızda kadın suya atladı. Kadın karşıya doğru yüzmeye başladı. Kocası ekipleri aradı ve kadını kurtardılar" diye konuştu.