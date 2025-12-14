Fenerbahçe için gün şanssız başladı. Eşinin babasının cenazesine giden Sarunas Jasikevicius takımın başında yoktu. Ligde ve Avrupa Ligi'nde üst üste karşılaşmalar kaybeden Anadolu Efes ise İspanyol koç Pablo Laso'yu göreve getirdi. Laso takımının başında ilk maçına Fenerbahçe deplasmanında çıktı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadelenin ilk 10 dakikasında Fenerbahçe adeta üçük olup yağdı. Tarık Biberovic önderliğinde üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler periyodu 27-15 önde geçti. İkinci çeyrekte Anadolu Efes'te Şehmus Hazer ortaya çıktı. Eski Fenerbahçeli basketbolcu kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkarıp farkın açılmasına engel oldu. Devre 47-39 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyla sona erdi.

Soyunma odasından iyi dönen Anadolu Efes oldu. Skorda öne geçen rakibi karşısında Fenerbahçe Colson’un üçlüğü ile dördüncü çeyreğe 69-67 önde başladı. Maçın sonu büyük çekişmeye sahne oldu. Anadolu Efes son hücumu değerlendiremeyince normal süresi 83-83 sona erdi. Uzatmada Fenerbahçe'de devreye Nicola Melli girdi. Ardı ardına iki üçlük bulan İtalyan oyuncu takımının son anlara önde girmesini sağladı. Son saniyelerde Tarık Biberovic kendisine yapılan taktik faulde hata yapmadı ve serbest atışları sayıya çevirdi. Anadolu Efes son hücumda başarılı olamayınca karşılaşma 97-94 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Efes'te Şeymus Hazer 31 sayıyla kariyerinin en çok skor attığı lig maçını yaşadı. Fenerbahçe'de ise 22 sayı atan Tarık Biberovic galibiyeti getiren isim oldu. Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 10. maçını kazandı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Anadolu Efes ise tarihinde ilk kez üst üste 5 lig maçını kaybetti. Lacivert beyazlıların ligde 6 galibiyeti var ve 6. durumda bulunuyor.