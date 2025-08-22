Koç’ta işçi kıyımı büyüyor

Koç Holding bünyesinde yer alan markalardan biri olan Beko’nun Eskişehir fabrikasında işten çıkartma depremi yaşandı. Fabrikada geçtiğimiz aylardaki işçi kıyımının ardından 55 işçinin daha iş akdi daha feshedildi. İşten çıkartmaların gerekçesi olarak da işçilere “devamsızlık”, “rapor kullanımı” ve “performans puanı” gibi gerekçeler sunuldu.

MAYIS AYINDA 100 KİŞİ ÇIKARILMIŞTI



Evrensel'de yer alan habere göre, fabrikada benzer bir uygulama İSE geçtiğimiz aylarda da gündeme gelmişti. Mayıs ayında Beko'nun Eskişehir'deki fabrikasında 100’ü aşkın işçi, aynı gerekçeler öne sürülerek işten çıkarılmıştı.

