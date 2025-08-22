Koç’ta işçi kıyımı büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Evrensel
Koç’ta işçi kıyımı büyüyor

Koç Holding'e ait Beko’nun Eskişehir fabrikasında 55 işçinin iş akdine sonlandırıldı.

Koç Holding bünyesinde yer alan markalardan biri olan Beko’nun Eskişehir fabrikasında işten çıkartma depremi yaşandı. Fabrikada geçtiğimiz aylardaki işçi kıyımının ardından 55 işçinin daha iş akdi daha feshedildi. İşten çıkartmaların gerekçesi olarak da işçilere “devamsızlık”, “rapor kullanımı” ve “performans puanı” gibi gerekçeler sunuldu.

isten.jpg

MAYIS AYINDA 100 KİŞİ ÇIKARILMIŞTI


Evrensel'de yer alan habere göre, fabrikada benzer bir uygulama İSE geçtiğimiz aylarda da gündeme gelmişti. Mayıs ayında Beko'nun Eskişehir'deki fabrikasında 100’ü aşkın işçi, aynı gerekçeler öne sürülerek işten çıkarılmıştı.

Son Haberler
Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi üç kötü bir iyi haber
Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi üç kötü bir iyi haber
Trump, Putin'e süre verdi!
Trump, Putin'e süre verdi!
Eskişehirspor yeni transferini tanıttı
Eskişehirspor yeni transferini tanıttı
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi! Gündemi sarsacak kulis bilgisi
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi! Gündemi sarsacak kulis bilgisi
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan kahreden haber!
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan kahreden haber!