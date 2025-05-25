Koç'tan imalı mesaj: "İçimizde kazanmamızı istemeyenler de vardı"

THY Euroleeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 yendi ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç sonu yaptığı açıklamalarda imalı mesajlar verdi. Koç açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı. İkinci yarıda farkımızı gösterdik. Fenerbahçe'nin kazanmasını olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. Çünkü içimizde kazanmamızı istemeyenler de vardı. Ama gerçek Fenerlilere hediye olsun. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda."