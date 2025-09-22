Koç'un gözyaşları: Stadı böyle terk etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından oğlu Kerim Rahmi Koç, gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe başkanlık seçimini 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran kazandı. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşma yapan Ali Koç, "Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı, sağ olun var olun" dedi.

Genel kurulun tamamlanmasının ardından kongre üyeleri stattan ayrıldı.

Seçimi kaybeden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un stattan ayrılırken gözyaşlarının tutamadığı anlar sosyal medya paylaşıldı. Bazı kongre üyeleri sarılarak Koç'u teselli etti.

