﻿Kod 46 ile 46'lık rapor arasında çalışmak

Korona döneminden hatırlarsınız işten çıkarma yasağını delik deşik ettikleri alengirli yolları...

O dönem çokça konuşulan Kod 29 mesela...

Ne diyordu gerekçesinde?

"Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir."

Yani cinsel taciz ile işe devamsızlık aynı kod ile bildiriliyor, ardı arkası soruşturulmadan işçinin kariyerine 29 kodu "şak" diye yapıştırılıyordu.

Kod 29 mağdurlarının sayısı çığ gibi büyüdü. 2020 yılında bu şekilde işten çıkarılan 176 bin 662 işçi; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneğinden faydalanamadı.

Mesele gazete manşetlerine taşınınca SGK çözümü kod üstüne kod eklemekte buldu.

1 Nisan 2021 tarihli SGK Genelgesi ile kod 29 kaldırıldı. Yerine işçilerin yine ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneğinden faydalanamamalarına sebep olan Kod 42-43-44-45-46-47-48-49-50 getirildi.

Böylelikle SGK işverene "Sen paşa gönlünü rahat, cebindeki paranı sıcak tut." demenin yolunu 29'u laciverte boyayarak bulmuş oldu.

Kararın üzerinden geçen 2 yılda binlerce işçinin işten ayrılış bildirgesinde lacivert Kod 29'lar yerini buldu.

"Nasılsa ardı arkası araştırılmıyor" deyip mobing ile yıldıramadığı işçisini kodlarla gönderen firmalardan biri de WebHelp oldu.

Bilen bilir… Şirketlere taşeron olarak iletişim merkezi, telesatış, tahsilat yönetimi, sosyal medya ve dijital iletişim, teknik destek gibi hizmetler veren taşeron firma WebHelp, işçilerinin hak taleplerine yönelik eylemleri ile daha önce de gündem olmuştu.

Firma bu kez, Yolcu360 Araç Kiralama Şirketi’ne hizmet veren çalışanlarının işine Kod 46 ile son verdi.

Kod 46 ile işten çıkarılan işçilerle görüştüm.

Anlatılanlar korkunç.

İnsani değerlerin bahsi dahi edilemeyeceği çalışma koşullarını çalışma çizelgelerindeki mesai saatleri dahi tek başına anlatabiliyordu.

13 saati bulan mesailer, çalışanın mola yapmasına dahi müsaade etmeyen yönetici mesajları, adına "majör hata" dedikleri uyduruk bahanelerle verilen uyarılar, ücret kesintileri, işten çıkarmalar...

Kod 46 ile iş akdinin sonlandırıldığını kendisine bildirilmediğini belirten işçilerden biri, durumu başka bir arkadaşının kod 46 ile çıkarıldığını öğrendikten sonra fark ettiğini anlattı.

Sistem arızası ya da elektrik kesintisi gibi aksaklıklarda işçilerin aksaklık giderildikten sonra çalışılamayan saat kadar fazladan çalıştırıldığını söyleyen işçi, başka departmanların da işlerini yürütmek durumunda kaldığını söyledi.

Uğradıkları hak gaspı konusunda Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile temasa geçtiklerini ve bir mücadele başlatacaklarını belirten işçi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birden fazla kişinin işini üstlenirken bize bir de satış hedefi veriliyordu. Benim çalıştığım departmanda süregelen teknik aksaklık müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyordu. Müşteri memnuniyetsizliği de işten çıkarmaya varan sonuçlar yaratabiliyor. Dolayısıyla bizden kaynaklanmayan aksaklıkların faturası yine bize kesiliyordu. Günde 11-12 saati aşan mesaimde görev tanımımın dışındaki işleri de yapmak zorunda bırakılıyordum."

Mola saatlerinde dahi kendisine çağrı bağlandığını, bazen yemek yemeye dahi vakit bulamadığını söyleyen başka bir işçi ise şunları söyledi:

"Aslında insanları işe girerken kandırıyorlar. Şöyle oluyor... İş ilanlarını 'Yolcu360'a elaman alacağız' diye açıyorlar. Açarken de çağrı merkezi temsilcisi olarak değil, satış koçu olarak açıyorlar. Görüşmelere başlıyorsunuz. Tüm görüşmeleriniz olumlu geçerse 3'üncü görüşmede Yolcu 360'ta değil, WebHelp'te çalışacağınızı öğreniyorsunuz.

'ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILIYOR'

Görüşmelerde asgari ücret alınacağı söyleniyor. Benim prim kazançlarım çok iyiydi. Bordrolarımda da mevcut. Primimden dolayı maaşım yükseldiği için asgari ücretten de kesinti yapılıyordu. Bu hemen hemen tüm arkadaşlarımızda olan bir durum. Bir de majör hata dediğimiz uyarılarda, adam kayırmacılık çok fazla var. Satışı yüksek biri ile daha düşük satışı olan başka bir çalışan aynı hatayı yaptığında, satışı yüksek olana majör hata verilmeyebiliyor. Ancak aynı hata bir başkasının işten çıkarılmasına sebep olabiliyor.

'HASTALANIP RAPOR ALMANIZ İŞTEN ATILMA SEBEBİNİZ OLABİLİR'

Şöyle bir şey daha var; diyelim ki hastalandınız ve rapor aldınız. Rapor almanızın ya da hastalanmış olmanızın bir önemi yok. Bu rapora rağmen çalıştırılabiliyorlar ya da bu rapor başka bahanelerle işten atılmanıza sebep olabiliyor."

İşverenin kendisine yaratılan “yasal konfor alanında” kafasına göre kullanabildiği Kod 46’nın tanımlamasına göre bu kod, “işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.” durumlarında ortaya çıkıyor.

Çalışan mobbing ve baskı altında ‘çıldırana dek’ çalıştırılacak ya da kod 46 ile hakları gasp edilerek işten çıkarılacak, öyle mi(?)

Eeee… Biz bu hikayeyi biliyorduk. Ne gerek vardı Kod 29’u 9’a bölüp laciverte boyamaya?