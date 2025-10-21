YENİÇAĞ - Kuşadası / Şerif Akarçeşme

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER), “2026’e El Ele” temalı etkinliğinde iş dünyasını bir araya getirerek, sezon sonu yorgunluğunu atarken, sürdürülebilir turizmin önemine vurgu yaptı. KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, “Bu sezon iyi geçti, 2026 için umutluyuz.” dedi.

1987 yılında kurulan Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği’nin (KODER) “2026’ya El Ele” partisi Korumar Ephesus Beach Spa Resort’da görkemli bir şekilde gerçekleşti. İş dünyasını bir araya getirmek ve sezon sonu yorgunluğunu atmak amacıyla düzenlenen geceye yaklaşık bine yakın davetli katıldı.

KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, her yıl düzenlenen “El Ele” partilerinin aynı zamanda çeşitli projelere kaynak olduğunu belirtti. Özden, “Bir sezonun daha sonuna geldik. Genel olarak Ekim sonuna kadar iyi bir sezon geçirdik. Otel dolulukları ve ciroları da iyi oldu. Çevremizde olan bunca politik sorunlar, savaşlar ve gerginliklere rağmen iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Süreçte karlılıkların aynı oranda artmadığını belirten Özden, “Maliyetlerdeki artış ve bu artışı karşılamayan kur, buradaki en büyük etken. 2026'ya umutla bakıyoruz. Şu anki ezervasyon akışı ve operatör planlamalarına baktığımızda, iyi bir sezon olacağı öngörülüyor. Dünya genelinde bizi ve turizmi etkileyecek bir sorun olmadığı sürece, iyi bir sezon geçireceğimizi

düşünüyorum.” diye konuştu.