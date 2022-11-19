﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kofçaz Belediyesi, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Mülakat bilgileri ilanda belirtildiği üzere 22 Kasım tarihinde saat 15:00

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Ortaöğretim mezunu olmak

Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Kofçaz’da 1 yıldır ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Sağlık raporu

Adli sicil ve arşiv kaydı

1 adet fotoğraf

Diploma fotokopisi

Terhis belgesi