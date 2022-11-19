﻿Kofçaz Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Kofçaz Belediyesi, temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Mülakat bilgileri ilanda belirtildiği üzere 22 Kasım tarihinde saat 15:00
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Ortaöğretim mezunu olmak
Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Kofçaz’da 1 yıldır ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Sağlık raporu
Adli sicil ve arşiv kaydı
1 adet fotoğraf
Diploma fotokopisi
Terhis belgesi
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