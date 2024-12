Köfte ve dönerde 'Doğan görünümlü Şahin' furyası! Bakanlık tağşiş listesini yeniledi

Köfte, köfte değil... Döner döner değil...Vatandaş bir yandan sağlıklı gıdaya ulaşmak isterken, Tarım ve Orman Bakanlığı da yayınladığı sağlığa zararlı ve gıdada taklit ve tağşiş listesini yayınlayarak, halkı aldatanları ifşa ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Sağlığa zararlı ürünler listesine bir firma girerken, Bitkisel yağa gıdada kullanması yasak olan boya katıldığı tespit edildi

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini de yeniledi. Taklit ve tağşiş listesine 5 firma daha girdi. İzmir'de haşlanmış köfte üreten firmanın ürünün içine soya koyduğu tespit edildi. Listeye Adana'dan giren et döner firması ürünün içini hem deri dokusu kattığı hem de kanatlı et kattığı tespit etti. Hem köftenin köfte olmadığı hem de dönerin döner olmadığı ortaya çıktı.

Gıdada taklit tağşiş listesinin değişmez ürünü haline gelen zeytinyağı yine başrollerdeydi. Üç firma birden listeye girdi. Vatandaş her gün gördüğü zeytinyağı firmalarıyla gerçek zeytinyağını nereden bulacağız sorusunu soruyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı son günlerde yeniliyor. Listeye her gün yeni firmalar giriyor. Dikkat çeken bölüm ise Zeytinyağında yapılan taklit ve tağşiş...Yağda yapılan sahtecilik vatandaşı kızdırıyor. Çünkü, zeytinyağınan sahtesi yok mu soruları gündeme geliyor. Bunun yanında et ile yapılan ve restoranlarda satılan köfte, döner ve lahmacunda yapılan sahtekarlıklar vatandaşı kızdırıyor. Çünkü, o ürünler tağşiş daha çok yapılıyor. At, eşek eti ile tek tırnaklı etlerin bu ürünlere katılması vatandaşın tepkisini alıyor.

Bir ilçede 11 firma birden yağda sahtecilik yapmış. Pes artık! Vatandaş gerçek zeytinyağı yiyemeyecek mi?