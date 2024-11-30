Köfteci Yusuf işleri büyüttü! Yeni sektöre dev yatırım

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede bir şubesinde domuz eti çıktığı belirlenen Köfteci Yusuf, sanılanın aksine batmadığı gibi dev yatırımlara hazırlanıyor.

KÖFTECİ YUSUF, ENERJİ SEKTÖRÜNE GİRİŞ YAPIYOR

Köfteci Yusuf, enerji sektörüne yatırımı ile dikkat çekti. Ankara Etimesgut'taki şubesinde domuz eti kullanıldığı belirlenen ünlü köfteci bu kez de “Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali” (RES) projesine başlıyor.

BALIKESİR SUSURLUK'TA SANTRAL KURACAK

Sol Haber'den Yusuf Yavuz'un aktardıklarına göre Balıkesir’in Susurluk ilçesi Asmalıdere Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan proje, üç türbinden oluşacak.

Ancak bölgenin kuşların göç yolu üzerinde yer alması tepki çekiyor. Bölge, leylekler ve yırtıcı kuşların yoğun göç güzergahında bulunduğu için panel aralıkları daha da önem kazanıyor. Proje tanıtım dosyasına göre, sahada yapılan gözlemler sonucu bölgede 42 farklı kuş türü belirlendi. Raporda, türbinler arasındaki mesafelerin kuşların güvenli geçişine uygun olduğu belirtildi. Ancak çevre uzmanları projeye şüphe ile yaklaşıyor.

İNŞAAT SÜRECİ 5 AY SÜRECEK

Köfteci Yusuf RES’in üretim kapasitesi 2 MWm olarak planlanıyor. Projenin inşaat aşamasında toplam 3.246 ton hafriyat çıkacağı, inşaat sürecinin 5 ay süreceği bildirildi. Üretilen enerji Balıkesir şebekesine aktarılacak. Projenin çevresel etkilerinin minimumda tutulması için alınan tedbirler dosyada yer aldı.