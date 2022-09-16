Köftecide 'masa silme’ yüzünden kavga çıktı ortalık karıştı yumruklar konuştu

Başakşehir Kayaşehir’de bulunan bir alışveriş merkezindeki Köfteci Yusuf’ta masa silme meselesi yüzünden çok büyük bir arbede yaşandı.

MASA SİLME MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu. Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı atılmasıyla son buldu.O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.