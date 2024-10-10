Köfteci Yusuf’tan sonra ikinci bomba bakanlıkta patladı! Domuz eti skandalında yeni perde

Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum çerçevesinde domuz eti kasaplık hayvan statüsüne alınmışken, Bakanlık bu durumu reddetti.

Tarımdan Haber’in aktardığı bilgilere göre Bakanlığın açıklamada adres gösterdiği; ‘Türk Gıda Kodeksi Et Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği’nde doğrudan domuz ibaresinin bulunmaması domuz etinin kasaplık etler sınıfında olmadığını göstermiyor. Geçmişteki tebliğde domuz ibaresi bulunuyordu. Mevcut uygulamadaki tebliğin değişiminde bu ibare kaldırılmış gibi görünse de aslında durum öyle değil tam aksine domuz ibaresinin gizlenmesi söz konusu.

19 YERDE DOMUZ İBARESİ GEÇİYOR

Tebliğ, ‘Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine’ göre hazırlandı.

Bakanlık, tebliğde doğrudan domuz ibaresinin bulunmamasının, domuz etinin kasaplık etler sınıfında olmadığını gösterdiğini savundu.

Ancak, yönetmelikte “evcil tırnaklı hayvanlar” tanımının domuzu da kapsadığı ve domuz etinin kasaplık hayvan statüsünde olduğu belirtiliyor.

“EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETLERİ”

Yönetmelikte 19 farklı yerde domuz ibaresi geçerken, tebliğde domuz ibaresinin gizlendiği iddia ediliyor. Tebliğin 4. maddesinde “evcil tırnaklı hayvan etleri” ifadesiyle domuz etinin de yer aldığı açıkça belirtiliyor.

Tarım Bakanlığı’nın açıklaması, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu ve samimiyetsizlikle eleştirildi.