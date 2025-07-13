Kojima 40 yıl sonra Pazar’da: Sözlük tanıtımı mı, etnik gündem mi?

RİZE / YÜCEL TANAY

1986’da “etnik Lazcılığı kışkırtan faaliyetleri” nedeniyle Türkiye’den sınır dışı edilen Japon dilbilimci Gôichi Kojima, 40 yıl aradan sonra yeniden Rize’nin Pazar ilçesinde kamuoyunun karşısına çıktı. Kojima, 2072 sayfalık Lazca–Türkçe Sözlük çalışmasının tanıtımı kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza gününde konuşma yaptı.

Etkinlik, Sol Parti çevreleriyle ilişkilendirilen Pazar Gençlik Meclisi tarafından organize edildi. Programın moderatörlüğünü Adem Kuyumcu üstlenirken, katılımcılar arasında etnik Laz müziğiyle tanınan ve Sol Parti ile bağı bilinen sanatçı Birol Topaloğlu da yer aldı.

Topaloğlu’nun hem sahne alması hem de yaptığı konuşmalarda Laz kimliğini vurgulaması, etkinliğin bilimsel tanıtım sınırlarını aşarak etnik-politik bir platforma dönüştüğü yönünde yorumlara neden oldu. Sanatçı daha önceki açıklamalarında Laz kimliğinin tanınması, Lazcaya kamusal statü verilmesi ve yerel özyönetim taleplerini gündeme getirmişti.

KOJİMA’NIN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Gôichi Kojima, Japonya doğumlu bir dilbilimci olarak 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de az konuşulan Kürtçe, Zazaca ve Lazca üzerine çalışmalar yürüttü. 1986 yılında Rize-Pazar’da bir Laz düğününe katıldığı ve Lazca türkü söylediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak resmî kaynaklara göre sınır dışı edilme gerekçesi yalnızca bu olay değildi; devlet, Kojima’nın faaliyetlerini “etnik Lazcılığı kışkırtan” nitelikte değerlendirmişti.

Sınır dışı edildikten sonra uzun süre Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Kojima, 1990’lı yıllarda yurt dışında Lazca üzerine gramer kitapları ve halk müziği derlemeleri yayımladı. 2025 yılında tamamladığı ve Laz diyalektlerini kapsayan kapsamlı Lazca–Türkçe Sözlük çalışması, bazı çevrelerce bilimsel bir başarı olarak görülse de, kimlik siyaseti güden gruplar tarafından sahiplenilmesiyle dikkat çekti.

LAZLAR VE LAZCA ÜZERİNE

Lazlar, Doğu Karadeniz’in kıyı şeridinde sınırlı bir coğrafyada yaşayan etnik bir topluluktur. Türkiye'de özellikle Rize’nin Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ilçeleri ile Artvin’in Arhavi ve Hopa ilçelerinin bazı kesimlerinde yaşamaktadırlar. Lazca ise bu bölgede, giderek azalan bir nüfus tarafından konuşulmaktadır. Türkiye’de Lazca herhangi bir resmî veya kamusal statüye sahip değildir.

DİLBİLİMSEL ÇALIŞMA MI, KİMLİK MOBİLİZASYONU MU?

Her ne kadar etkinlik bir sözlük tanıtımı olarak sunulmuş olsa da, organizasyonun yapısı ve katılımcı profili dikkate alındığında faaliyet, etnik kimliğe dayalı politik bir mobilizasyon olarak da yorumlandı. Özellikle Sol Parti’ye yakın isimlerin programdaki etkin rolü, kültürel etkinliklerin siyasi amaçlara hizmet edip etmediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sol Parti’nin etkinliğe verdiği destek, “kültürel çoğulculuk” ile “üniter devlet yapısının aşındırılması” arasındaki hassas dengeyi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sundu. Bu bağlamda, Kojima’nın çalışması ve etkinlikte sergilenen söylemler, bilimsel bir tanıtımın ötesine geçerek kimlik temelli bir siyasi duruşun taşıyıcısı olmakla eleştirildi.