﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör

Erkurt, İletişim Fakültesi öğrencilerine kök hücre nakliyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaşları 18 ile 55 arasında olan ve kan verebilmeye müsait olan herkesin kök hücre bağışında bulunabileceğini dile getiren Erkurt, kök hücre toplamada eskiden ameliyathanede kalça kemiğinden anestezi altında yaklaşık 70 kiloluk bir hasta için 1 litre kök hücre toplayıp verildiğini, ama şimdi teknolojinin gelişmesiyle aferez cihazlarının ortaya çıkmasıyla 2-3 saat içerisinde çevre kanındaki kök hücreleri toplandığını anlattı.

Aferizin ağrılı olmayan uyuşturma yani anesteziye gerek olmayan daha kolay bir yöntem olduğunu kaydeden Erkurt “Donör olmak aslında sosyal bir sorumluluktur. Çünkü herkesin bir yakını bir şekilde kan kanseri olabilir. Herkese de kök hücre lazım olabileceği için bağışçı sayısının artırılması gerekir. Her ne kadar kan bağışını Kızılay veriyor olsa da ‘trombosit' dediğimiz beyaz kan, hala bir donörden elde ediliyor. Bütün kemikleriyle birlikte kanamayı önlemek için hastaya trombosit veriliyor. Trombositin de bir bağışçıdan alınması gerekiyor” diye konuştu.

ERKURT: KÖK HÜCRELERLE SANKİ BİR EKİM YAPIYORUZ

Erkurt, “Lösemi halk arasında kan kanseri olarak bilinmektedir. Lösemi tanısıyla gelen bir hastamıza önce kemoterapi veriyoruz ve kötü hücrelerini yüzde 5'in altına düşürüyoruz. Bu şekilde hastalığın belirtilerini (remisyon) kesiyoruz. Sonrasında doku uyumu için öncelikle kardeşlerinden bir tarama yapıyoruz. Eğer onlarda uyum varsa kardeşlerinden aldığımız uyumlu kök hücreyi hastaya naklediyoruz. Bu kök hücrelerin hastamızın kemik iliğine yerleşmesi, kışın solan ağaçların ilkbaharda tekrar yeşermesi gibidir. Hastamızın kök hücrelerini, yani tamamen bozulmuş kemik iliği yapısını, hastadan aldığımız kök hücrelerle sanki bir ekim yapıyormuş gibi ekiliyor. Kök hücrenin orada adeta yeşermesini sağlıyoruz. Dolayısıyla yeni hücrelerin hastamızda yeşermesini sağlayıp bu şekilde o kötü gidişata son veriyoruz” diye konuştu.

Üç çeşit kök hücre nakli olduğundan söz eden Erkurt, “Bir tanesi kendinden kök hücre nakli dediğimiz Otolog Kök Hücre Nakli. Burada hastamızın kendi kök hücrelerini alıyoruz, donduruyoruz. Sonra yüksek doz kemoterapi veriyoruz. Yüksek doz kemoterapi verdikten sonra bu kendinden aldığımız kök hücreleri tekrar hastamıza naklediyoruz. İkincisi Allojenik Kök Hücre Nakli. Bunda da kardeşten veya eğer kardeşi yoksa tam uyumlu donörden bulduğumuz tam uyumlu kök hücreleri hastaya naklediyoruz. Bunlarda akraba dışı olabilir. Eğer kardeşinden kök hücre nakli yani uyumlu kök hücre yoksa Türkök'e başvuruyoruz. 1 milyon kayıtlı Türkök hücreden uyan varsa bağışçılarımız uyumlu kök hücreyi toplayıp bize gönderiyor. Üçüncüsü Haploidentik Kök Hücre Nakli. Kısmi uyumlu yani 12'de 11'den az uyumlu olan kök hücreleri nakil ettiğinizde o zaman onun adı da Haploidentik Kök Hücre Nakli oluyor” dedi.

TÜRKİYE'DE KEMİK İLİĞİ NAKLİ EN ÇOK TÖTM'DE

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM), karaciğer naklinin yanı sıra kök hücre nakliyle de başarılarından sıkça bahsettiriyor. Türkiye'de son 4 yılda en çok kemik iliği nakli yapan merkez TÖTM. Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Irak, Gürcistan ve Özbekistan gibi ülkelerden gelen hastalara da kök hücre nakli yapılıyor. Hastalar hiç bir ücret ödemeden tedavi oluyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi ile ilgili bilgi veren Erkurt “Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakil Ünitesi ruhsatlı 40 yatağıyla Türkiye'nin en büyük kemik nakil ünitesidir. Geçen sene 277 tane kemik iliği nakli yaptık. Son 4 yılda da Türkiye'de en çok kemik iliği nakli yapan merkeziz” şeklinde konuştu.

iha