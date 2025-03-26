Kök kısmını yiyen kansere 'dur' diyor. Hasadı başladı kilosu 18 TL

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da, turfanda soğan hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sıcak hava nedeniyle verimi düşen soğan, bu sezon soğuk havanın etkisiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. Kent genelinde 36 bin dönümlük alanda ekimi yapılan soğanda, dönüm başına 7-8 ton verim alınıyor. Bu yıl toplamda 250 bin tonluk rekolte hedefleniyor.

ŞAFAK SÖKMEDEN TARLADALAR

Erkenci soğanların hasadı için Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara girerek soğanları tek tek söküyor. Çuvallara doldurulan ve satıma hazır hale getirilen soğanlar, kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde satışa sunuluyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, ihracat izninin çıkmasını beklediklerini ifade etti.

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

Besin değeri oldukça yüksek olan soğan, içerdiği “quercetin” bileşiği sayesinde tansiyonu dengeleyici etki gösteriyor. Uzmanlar, özellikle kötü kolesterolü dengelemek için yağlı yemeklerin yanında soğan tüketilmesini öneriyor. Besin lifi açısından zengin olan soğan, kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek diyabet hastalarına destek sağlıyor.

Özellikle kırmızı soğan, gıda zehirlenmelerine ve mide kramplarına karşı koruyucu etki gösterirken, idrar söktürücü özelliğiyle vücudu toksinlerden arındırıyor. Geleneksel olarak bronşit ve astım tedavisinde kullanılan soğan suyu, kuru öksürüğe karşı da etkili.

Bilimsel araştırmalara göre, soğanın köke yakın bölümü, kansere karşı koruyucu antioksidanlar bakımından en zengin kısmı. Bu nedenle uzmanlar, özellikle soğanın bu kısmının tüketilmesini öneriyor.