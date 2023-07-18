Her sene emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında kök maaşın ne kadar olduğu emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır?

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, sosyal medyada ve internet üzerinden birçok emekli vatandaş tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Emekli kök maaşının nasıl hesaplandığı ve kök maaş üzerinden nasıl zam yapıldığı merak ediliyor.

Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.

Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.

Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.