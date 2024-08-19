Kök maaşı 11 bin 500 TL ve altında olan emeklilere kötü haber. Ünlü SGK uzmanı büyük riski açıkladı

HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN GÜNBOYU'NA TIKLAYIN

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşlarına, altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapıldı. Ancak, bazı emekliler bu zammın dışında kaldı.

8 bin 23 TL ve altında kök aylığı olan emekliler, zamdan hiç faydalanamadı. Bu durumun ardından hükümet, sıfır zam tehlikesi yaşayan emekliler için harekete geçerek en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye yükseltti. Ancak, bu sorunun Ocak ayında tekrar ortaya çıkma endişesi taşıyan emekliler için SGK Uzmanı Emin Yılmaz önemli uyarılarda bulundu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, son altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Ancak 8 bin 23 TL ve altında kök aylığı olan emekliler bu zamdan yararlanamayarak sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.