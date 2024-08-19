Kök maaşı 11 bin 500 TL ve altında olan emeklilere kötü haber. Ünlü SGK uzmanı büyük riski açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kök maaşı 11 bin 500 TL ve altında olan emeklilere kötü haber. Ünlü SGK uzmanı büyük riski açıkladı

SGK uzmanı Emin Yılmaz, kök maaşı 11 bin 500 lira ve altında kalan emeklilerin maaşlarındaki büyük tehlikeyi açıkladı.

HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN GÜNBOYU'NA TIKLAYIN

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşlarına, altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapıldı. Ancak, bazı emekliler bu zammın dışında kaldı.

8 bin 23 TL ve altında kök aylığı olan emekliler, zamdan hiç faydalanamadı. Bu durumun ardından hükümet, sıfır zam tehlikesi yaşayan emekliler için harekete geçerek en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye yükseltti. Ancak, bu sorunun Ocak ayında tekrar ortaya çıkma endişesi taşıyan emekliler için SGK Uzmanı Emin Yılmaz önemli uyarılarda bulundu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, son altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Ancak 8 bin 23 TL ve altında kök aylığı olan emekliler bu zamdan yararlanamayarak sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

kok-maas.jpg

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Böbrek vermeden önce neler yapılmalı? Sağlık
Böbrek vermeden önce neler yapılmalı?
81 ilde eş zamanlı operasyon. Binlercesi yakalandı Gündem
81 ilde eş zamanlı operasyon. Binlercesi yakalandı
Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi daha tutuklandı Gündem
Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi daha tutuklandı
Yunus polisinin minik akülü motorla yaptığı şov Yaşam
Yunus polisinin minik akülü motorla yaptığı şov
Haftada veya ayda çok kilo verdiren mucizeler var mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Sağlık
Haftada veya ayda çok kilo verdiren mucizeler var mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
'Kalp krizi geçirdi' dedi boğduğu ortaya çıktı Gündem
'Kalp krizi geçirdi' dedi boğduğu ortaya çıktı
Turist ishali nedir? Tehlikeleri nelerdir? Sağlık
Turist ishali nedir? Tehlikeleri nelerdir?