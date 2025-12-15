Milyonlarca emekli aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. TÜİK’in açıklayacağı veriler ile emekli maaşlarına yapılacak zam kesinlik kazanacak.

Enflasyon kasım ayı itibari ile bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Gelen son verilere göre enflasyonun yüzde 32’yi geçmesi beklenmiyor.

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş son enflasyon verileri ışığında emekli maaşlarına yapılması beklenen zammı değerlendirdi. Karakaş, aralık ayı enflasyon rakamları ne çıkarsa çıksın tüm emeklilere yapılacak zammın yüzde 11,21 olacağını söyledi. Karakaş, bugünkü köşe yazısında “Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 TL kök maaşa değil de bu tabana aynen zam yapılırsa 5 aylık zamla yeni hâli ~18.942 TL’ye yükselecek. Ancak bunun için yeni yasa çıkarılması şart” ifadelerini kullandı.

Karakaş, son kulis bilgilerine göre iktidarın refah payı için bir girişimi olmasının beklenmediğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Kök maaş sorunu olmayanlar için 5 aylık oranlara göre örnek verecek olursak;

18.500 TL maaşlı emekli: En az 20.759 TL'ye sıçrıyor.

35.300 TL maaşlı: 39.610 TL'yi garantiliyor.

Refah payı olmadan bile 5 aylık enflasyona göre kesinleşen örnekler bu! Ama Ankara'dan sızan: Ekstra iyileştirme sinyali yok”

KÖK MAAŞI BU RAKAMIN ALTINA OLANLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

İsa Karakaş köşe yazısında kök maaşı 15 bin liranın altında olan emeklilerin zam alamama riski altında olduğunu söyledi. Karakaş, “Zira Merkez Bankası raporunda 2025 yıl sonu için en son belirlenen %31-33 aralığına göre yıllık enflasyon gerçekleşirse bu durumda 2026/Ocak ayında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ile 13,99 arasında bir güncelleme söz konusu olabilir demiştik. Ancak kasım ayı enflasyonu yıl sonu enflasyonunun en fazla %32 olacağını göstermektedir.

Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası. Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya!” ifadelerini kullandı.