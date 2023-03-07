Kokar ağacın yararları nelerdir

Kokar ağaç, diğer dillerde Türkçe anlamıyla cennet ağacı, Latince adı Ailanthus altissima’dır. Azakeğeri, Eğirotu, Meyhaneciotu adlarıyla da bilinir.

Sedefotugillerden; bir çeşit süs ağacıdır. Kokar ağaç, 30 metreye kadar uzayabilen çiçekleri uzun salkım şeklindedir. Kokusu keskin. Bu yüzden Osuruk ağacı da biliniyor. Kötü kokulu olmasından dolayı daha yumuşak bir tabir ile Kokar ağaç denilmiş. Mayıs ile Haziran ayları arasında yeşilimsi sarı renkli çiçekler açar, anavatanı Uzakdoğu. Kokar ağaç, Hızlı büyüdüğünden bu ağaç gölge ağacı olarak ekilmiş.

Çimentoda bile yetişen bu ağaca cennetin ağacı olarak Çinliler kullanmış ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Çevre Kirliliğine ve atıklara karşı güçlü olan bu ağaç, hızlı büyüyen yapısı ile de dikkat çekiyor.

Kokar ağaç, kabuğu ilkbaharda hasat alınarak kurutulur ve astım için bir kocakarı ilacı, kanser, ishal, dizanteri, dismenore, dizüri, ejakülasyon (erken), epilepsi, döküntü, ateş, gonore, haematochezia, beyaz akıntı, sıtma, ara kanamalarının, yaralar, spazmlar, spermatorrhoea, mide, meme tümörleri, alt ıslatması için Çin Tıbbında halen kullanılmaktadır.

Yaprak, gövde kabukları ve kökleri, parazitik ülserler, cilt kaşıntıları ve deri döküntülerini tedavi etmede kullanılabilir.

Kore’de ise, kök kabuğu öksürükler tedavisinde, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında kullanmaktadırlar. Yaprakları, anthelmintic sıkıştırıcı ve deobstruent vardır. Ağacın Meyvesini kanlı dışkı ve dizanteri tedavisinde kullanılır. Ayrıca göz hastalıkları tedavi etmek için kullanılmış.

Spazm çözücüdür. Ateş düşürücü ve kusturucu etkiye sahiptir. Bağırsak solucanlarını düşürmeye yardımcı olur. İshal ve dizanteride faydalıdır.

Yapraklar reçine, tanen ve C vitamini; gövde kabuğu tanen ve acı maddeler ihtiva eder. İshal ve dizanteride, kabuğu kullanılmakta.



ZARARLARI VAR MI?





Ağacı Kokar ağacın yaprak kokusu yoğun nahoş ve baş ağrısı ve bulantı yapar, özellikle rinit ve konjunktivit gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Polen saman nezlesi neden olabilir.

Ağacı Kokar ağacın erkek çiçekleri potansiyel alerjik nedeni olan poleni vardır.

Ağacı Kokar ağacın yaprakları evcil hayvanlar için toksiktir.