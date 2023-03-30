Kokar Sedef otu nedir yararları nelerdir

Kokar Sedef otunun Latince Adı : Ruta Montana, Bahçe Sedefotu olarak da biliniyor. Sedef otu bitkisinin toprak üstü bölümleri uçucu yağ, alkaloitler, tanen, reçine, rutin adı verilen glikozit ile pektin içeriyor.

Avrasya ve Kanarya Adalarında yabani olarak yetişiyor. Yaz-kış yeşil kaldığı için ülkemizde de bazı bahçelerde sevilerek üretilmektedir.

60 ile 100 santimetreye kadar boylanabilen bitkinin yapraklarında çok kuvvetli koku yayıcı salgı bezleri bulunur. Parçalara bölünmüş, küçük ve yuvarlak yaprakları da mavi-yeşil renkli, acı tatlı ve kokulu, içerdiği yağ benekleri nedeniyle benekli görünüşlü. Sedef Otunun yeşilimsi, sarı renkli gösterişli çiçekleri yaz sonuna doğru açar. Tohumuyla çoğalan sedef otu bitkisi güneşli yerleri sevmesine karşın yarı gölgeli yerlere de dayanır.



KOKAR SEDEF OTU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR



Spazmları çözer.

Kalp çarpıntısı ve endişeden doğan sorunları en aza indirger.

Adet söktürücüdür.

Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar.

Terleticidir.

Solucan ya da kurtları düşürücü etkisi vardır.

Kokar Sedef otu iştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gaz söktürücüdür.

İyi bir yatıştırıcı özelliği vardır.

Sedef otu ayrıca romatizma ve karın ağrılarına da etkilidir.

Sedef otu gebelikte kullanılmamalıdır. Çok etkili bir çocuk düşürücüdür. Yüksek dozda alınırsa zehirlenmelere yol açabilir.