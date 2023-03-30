30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kokar Sedef otu nedir yararları nelerdir

Ülkemizde pek fazla bilinmese de Sedef otu olarak da anılıyor. İşte Kokar Sedef otunun yararları…

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:47
Takip Et

Kokar Sedef otu nedir

Kokar Sedef otu nedir yararları nelerdir
+
Aa
-

Kokar Sedef otunun Latince Adı : Ruta Montana, Bahçe Sedefotu olarak da biliniyor. Sedef otu bitkisinin toprak üstü bölümleri uçucu yağ, alkaloitler, tanen, reçine, rutin adı verilen glikozit ile pektin içeriyor.
Avrasya ve Kanarya Adalarında yabani olarak yetişiyor. Yaz-kış yeşil kaldığı için ülkemizde de bazı bahçelerde sevilerek üretilmektedir.

60 ile 100 santimetreye kadar boylanabilen bitkinin yapraklarında çok kuvvetli koku yayıcı salgı bezleri bulunur. Parçalara bölünmüş, küçük ve yuvarlak yaprakları da mavi-yeşil renkli, acı tatlı ve kokulu, içerdiği yağ benekleri nedeniyle benekli görünüşlü. Sedef Otunun yeşilimsi, sarı renkli gösterişli çiçekleri yaz sonuna doğru açar. Tohumuyla çoğalan sedef otu bitkisi güneşli yerleri sevmesine karşın yarı gölgeli yerlere de dayanır.

KOKAR SEDEF OTU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR


Spazmları çözer.

Kalp çarpıntısı ve endişeden doğan sorunları en aza indirger.

Adet söktürücüdür.

Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar.

Terleticidir.

Solucan ya da kurtları düşürücü etkisi vardır.

Kokar Sedef otu iştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gaz söktürücüdür.

İyi bir yatıştırıcı özelliği vardır.

Sedef otu ayrıca romatizma ve karın ağrılarına da etkilidir.
Sedef otu gebelikte kullanılmamalıdır. Çok etkili bir çocuk düşürücüdür. Yüksek dozda alınırsa zehirlenmelere yol açabilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
2
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
4
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
6
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
7
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.