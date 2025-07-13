Kokarca ile mücadeleye kükürt ve samuray arı müdahalesi

Düzce'de fındık üreticileri, mahsulde kalite kaybına yol açan ve son yıllarda yaygın olarak görülen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmeye devam ediyor. Yapılan ilaçlamalar ve biyolojik mücadele yöntemleriyle birlikte üreticiler, bu sezon zararlının etkisinin azaldığını belirtiyor.

Kahverengi kokarca, son yıllarda Karadeniz bölgesinde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açıyor. Özellikle fındığın içini boşaltarak randımanı düşüren bu haşerat, üreticileri önlem almaya zorluyor. Düzce'de üreticiler hem kimyasal hem de doğal yöntemlerle mücadeleyi sürdürüyor.

"FINDIĞIN İÇİ ACI OLUYOR, AYRICA ÇÜRÜYENLER DE OLUYOR"

70 yaşındaki fındık üreticisi Erol Güney, kokarca ile 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade ederek, "Geçen sene ilaçlama yapmıştık, bu sene de yaptık. İlaçlama da herhalde fındığın içinde asit salgılıyor olabilir. Fındığın içi acı oluyor, ayrıca çürüyenler de oluyor. Tabii bu durum da fındık randımanını düşürüyor" dedi.

"ŞUANDA FINDIKTA PEK KOKARCAYA RASTLAMIYORUM"

Kokarca ile mücadele etmenin zor olduğuna dikkat çeken Güney, "Bu sene ilaçlama yaptım. Kendim ağaç sirkesi kullandım, kükürt erittim, suyunu süzdüm. 4 kilograma yakın ağaç sirkesi kullandım. Ayrıca yaprak besleyici de koydum. Şuanda fındıkta pek kokarcaya rastlamıyorum. Zannedersem kükürdün haşerelere karşı etkisi var. Hepsinin ayrı ayrı faydası olmuştur diye düşünüyorum. Kokarca, mücadele edilmesi gereken önemli bir haşarat, diğerlerine benzemiyor" diye konuştu.

"AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ YAPRAĞI YER VE GİDERDİ, FINDIĞA PEK GELMEZDİ"

Kokarcanın, meyve ve ağaçların bir numaralı düşmanı olarak bilinen Amerikan beyaz kelebeğinden daha farklı olduğunun altını çizen Güney, "Amerikan beyaz kelebeği yaprağı yer ve giderdi, fındığa pek gelmezdi, genellikle dalı kuruturdu. Kokarca fındığın içini de hallediyor. Bununla ciddi mücadele şart" şeklinde konuştu.

"SAMURAY ARILARININ DA MÜCADELE İÇİN FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kokarca ile etkin mücadele için üretilen samuray arılarının da faydalı olduğunu gözlemleyen Güney, "Samuray arılarının da mücadele için faydalı olduğunu düşünüyorum. Şuanda kokarcaya az rastlıyoruz. İlaçlama ve samuray arılarının faydası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.