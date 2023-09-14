Kokarsedef otu çıbanlara böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kokarsedef otu; Zeytinyağı ile kavrulduktan sonra çıbanların üstüne konulacak olursa, olgunlaştırır.

ÇIBAN NEDİR?

Kıl köklerinin stafilokok adlı bakterlerin yol açtığı enfeksiyon sonucunda iltihaplanması sonucu oluşmaya başlayan çıban, bir tür deri hastalığıdır.

Kıl köklerinin doğası gereği yağlı olması, iltihabın hızla çoğalmasına yol açar.

Her ne kadar insan derisi; bakteri, virüs ve mantarlara karşı önemli bir savunma duvarı oluştursa da deri yüzeyinde hasarlanma meydana geldiğinde bakteriler vücuda bu zayıf noktalardan dahil olur.

Çıbana yol açan stafilokok bakterileri de özellikle kıl köklerinden vücuda girer. Kısa bir zaman içinde kıl kökü etrafında birkaç cm çapında kırmızı bir şişlik oluşur. Ağrılı ve sert olan çıbanın dış kısmı daha koyu renklidir. İçinde bakteri, kan ve ölü hücrelerden oluşan bir sıvı barındırır.

KOKARSEDEF OTU NASIL KULLANILIR?

Çay : Yarım kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edildikten sonra 5-10dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir.

Böylece elde edilen çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpilir.