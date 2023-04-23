KÖKLERDEN GÖKLERE ÖTÜKEN'E YOLCULUK -1

Ötüken…

Gençlik yıllarımdan beri rüyalarıma girmiş, gönlümde ayrı bir yer edinmiş ve daima hayallerimi süslemişti…

Bazen rüyalarımda, o uçsuz bucaksız steplerde at koşturmuş, bazen de hayallerimde Cengiz Han'ın ordularına karışmış, Bilge Kağan'ın otağında bilgece görüşülen devlet meselelerine şahitlik etmiş, Bilge Tonyukuk'un bilgeliğine hayranlıkla dudak ısırmış ve hatta defalarca, Kül Tigin'in Alplerinden biri olarak Çin sınırlarını aşmıştım.

Gün gelmiş, Kürşad'ın narasıyla Tanrı Dağı'ndan inen yiğitlerle birlik olup, Orhun'un kaynağından ruhumu kandırmış, Devlet kuran İlteriş (il dermiş) Kağan'a ve yine Türk Milleti için gece uyumadan ve gündüz oturmadan çalışan Kapgan Kağana gönül yoldaşlığı etmiştim. Günü gelmiş, kâh Tola (Tula) Nehri'nde ve kâh Selenge boylarında atımı sulamıştım.

Ötüken Tanrı Dağı'nda olduğumu düşlemek dahi ruhumu okşamış, Hangay ve Altay dağlarının adını anınca bile, içim titremiş; Orhun yazıtlarını her okuyuşumda, kalbim engin bozkırlardaki deli taylar gibi oynamaya başlamış, Türk destanlarını okudukça burnumun direği sızlamaya devam etmiş, Karakurum, Karabalasagun (Ordubalık) ve Orhun Vadisi hep beni çağırmıştı.

Gel diyordu ata toprakları ve adeta bir mıknatıs gibi, hem ruhumu hem de bedenimi kendine doğru çekmeye devam ediyordu.

Türk töresiydi…

Davete icabet etmek gerekirdi…

Her şeyi önce kalbine, sonra da kafasına koymalı insan… İşte ondan sonrası sadece sağlık, kısmet ve zaman meselesi…

Gençliğimin üzerinden geçen uzun yıllardan sonra, taaa delikanlılığımda verilmiş olan bu kutlu kararı, planlama ve uygulama imkânını ancak şimdi bulabildim. Allah nasip etti ve 2022 yılının 20 Ağustos'unda "Ata Yurda", yani köklerimize doğru kanat açtık.

Hani derler ya, mazisi olmayanın atisi olmazmış.

Bütün atiler de, maziler üzerine inşa edilirmiş…

Mazisi Türk kültürüyle yoğrulan vatan evlatları ise, parlak bir atiye dörtnala koşan Alperenlerdir.

Ben de bu ata yurtlarına mazimi, kadim köklerimi, ruhumun kökenlerini ve genetiğimin temellerini aramaya gidiyorum.

Biliyorum ki, köklere inmeden göklere çıkamazsınız.

İşte siz bu yazı dizisinde; ömrüm boyunca gitmek ve görmek istediğim ata yurtlarımız olan Moğolistan coğrafyasındaki izlenimlerimi, gözlemlerimi ve özlemlerimi görecek ve ayrıca Ötüken kazan ben kepçe misali dolaşırken, bana yoldaşlık etmiş olacaksınız.

Aynı birer zaman kapsülü gibi, binlerce yıl öteden bize kutlu mesajlar gönderen kadim Türk Kurganlarını; Orhun Kitabeleri'ni, İlteriş Kağan'ı, Bilge Kağan'ı, Kül Tigin'i ve Tonyukuk'u merak etmiyor musunuz? Orhun Vadisi'nde yol almak, Orhun şelalesinin serinliğini ve Selenge'nin dinginliğini hissetmek, Ötüken Tanrı Dağı'nda gecelemek ve sonsuz steplere at sürmek; gerçeği rüyada, rüyayı ise gerçekte görmek istemez misiniz?

Tekerleğin izinden öze ulaşmak, köklerinize inerek göklere çıkmak istemez misiniz?

Haydi, o zaman Ötüken'e…

Hadi Bismillah, Yüce Tanrı bizimle olsun (Tengri biz menen).

İkamet etmekte olduğum güzel şehrimiz Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na uygun uçuş bulamadığım için, sabahın 7'sinde kalkıp, 9'da Antalya'dan uçarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indim. Oradan İstanbul Havalimanı'na gideceğim.

Nedense yapıldığı günden beri "İstanbul Havalimanı" adı bana çok tatsız, çok tuzsuz, çok ruhsuz ve pek bayağı gelir. Oysa "Sabiha Gökçen" adı ne kadar güzel, öyle değil mi? Göktürklerin torunlarına ne kadar da yakışan bir isim, öyle değil mi? Mesela, pistleri kırılarak kalbine hançer saplanan! "Atatürk Havalimanı"nın adı muhteşem değil mi?

Her neyse, Moğolistan'a gidecek uçak İstanbul Havalimanı'ndan kalkacağı için, Sabiha Gökçen'de bir çay-kahve içtikten sonra Havaş'ın otobüsüyle yeni havalimanına doğru yola çıktık.

Tam 11 yıl görev yaptığım ve yaşadığım İstanbul'a 2017'den beri hiç gelmemiştim. Bu vesile ile, yol boyu İstanbul'u yeniden gözlemleme fırsatı da bulmuş oldum.

Yol boyu çok güzel zümrüt yeşili orman, yol kenarları temiz ve bakımlı, masmavi boğaz her zamanki gibi muhteşem... Boğazdan hemen sonra 2007-2014 yılları arasında tam 7 yıl görev yaptığım Harp Akademileri Yerleşkesi'nden geçiyorum, anılar canlanıyor, duygular karışık... Şimdi burasının adı Millî Savunma Üniversitesi. 15 Temmuz rezaletinin ardından bir günde kuruldu, başına da askerliğin a'sından bile anlamayan bir tarihçi getirildi. Her neyse, ben oraya Harp Akademileri demeyi seviyorum ve öyle görüyorum. Çünkü inanıyorum ki, bir gün mutlaka aslına rücu edecektir.

Derken, İstanbul Havalimanı'na giden yeni bağlantı yoluna giriyoruz... Bu yolu ilk defa görüyorum. Yol harika, fakat ne yazık ki bu harika yol, yol boyunca harika bir orman kesilerek yapılmış! Yine yeşile ve doğaya büyük bir ihanet edilmiş! Liman sanki İstanbul'un Fizan'ında… Sürekli gidiyoruz, ama bir türlü Liman'a varamıyoruz. Uzun lafın kısası, görüyorum ki İstanbul Havalimanı, aslında İstanbul'da değil.

Orman kesilerek yapılan yol boyunca, yine orman katledilerek yapılaşma betonlaşma başlamış! Bence, buna izin verenlerin yatacakları yeri yok. Havalimanı'na yaklaşırken, yolun sağında bir yerde "Ak Parti Eyüp Sultan Hatıra Ormanı" yazısı dikkatimi çekiyor, fakat gördüğüm manzara çok garip, çünkü hatıra ormanı yazan yerde ormandan eser yok! Etrafı orman olmasına rağmen, Hatıra Ormanı tabelası bulunan alanda bırakın ormanı, fidanı, ağaçların kökleri bile yok! Ne yazık ki, otobüsten benim gördüğüm buydu.

İstanbul Havalimanı'nda girişte sizi, alışılmış bir zihniyetin yansıması olarak, ön plana çıkarılmış bir cami karşılıyor. Fakat (teşbihte hata olmaz) cami aynı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday silolarına benzer bir yapı, tabii Kaçak Saray diye tabir edilen malum yapıdan, bazı esintiler eklemeyi de ihmal etmemişler. İçinde yalnızca Allah'a kulluk için ve İslam'ın manasını anlayarak hayata geçirmek üzere, kinden ve düşmanlıktan arınmış olarak ibadet edenlerin ibadetlerini Allah kabul etsin.

Uçuş ile ilgili son işlemlerimi de yaptırdıktan sonra, uğurlu sayım olan 17 numaralı kapıdan çıkış yaparak demir kanatlı kuşumuza biniyorum ve kalbim biraz daha hızlı atmaya başlıyor...

Kalkıştan hemen sonra Havalimanı bölgesinin deniz kıyısı kesimini havadan gördüm. Liman yapılırken mi oldu, yoksa başka madencilik şirketlerinin sorumsuzca işleri midir bilemem ama kıyı kesiminin yeşil bitki örtüsü, oldukça geniş bir alanda tamamen tahrip edilmiş. Alın size bir ihanet daha!

Akşam saat yedi gibi havalandık, biraz aşağıyı izleme (Bakü geceleyin havadan harika görünüyordu), yemek, çay, kahve, derken hadi bir film izleyeyim dedim. Saat gece 00:30'a geldiğinde ise, sürekli doğuya doğru gittiğimiz için hava yavaşça aydınlanmaya başladı. Bu sefer de gözüm, Tanrı Dağları'nı görebileyim diye sürekli aşağıda... Bulutların arasından da olsa, yer yer Tanrı Dağları'nı gördüm, üzerlerinde hala kar vardı.

Saat, bizim saat dilimimize göre, gece 02:00'a geldiğinde, Ulanbatur'da sabah yedi idi.¹ Yani sizin anlayacağınız, gece hiç uyumadan kısa bir sürede sabahı etmiştim. Gecenin 2'sinde, sabahın yedisi olması gerçekten tuhaf bir duygu...

Ve nihayet ata yurtlarındayız. Merhaba Moğolistan...

***

Merhaba Ata Yurtlarımız...

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Merhaba ata yurtlarımız, merhaba ata ruhlarımız, biz geldik.

Soğuk ve yağmurlu bir Ağustos sabahında Ulanbatur' a indik, sıcaklık sadece 8 dereceydi. Bizi hiç de yabancı olmadığımız biri karşıladı.

Cengiz Han…

Evet, bizi Cengiz Han karşıladı, çünkü havalimanının adı "Cengiz Han"…

Börcigin (Börü Tigin) boyunun bir evladı, Börte Çino yani Kurt Dede'nin oğlu² Cengiz Han…

1162-1227 Türk-Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk Kağanı Cengiz Han…

Hükümdarlığı döneminde girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen ve dünya harp tarihinin en büyük askeri liderinden birisi olan Cengiz Han…

Bozkır geleneğinden gelen ve Mete Han'dan öğrendiği onluk sisteme dayalı; büyük, donanımlı ve mobil bir ordu kuran ve yine kurduğu posta teşkilatı (Yam), menzilhane teşkilatı, casusluk ağı ve istihbarat teşkilatıyla, dudak ısırtan büyük teşkilatçı Cengiz Han… Öyle ki, "Yam teşkilatının kullanılmasından 600 yıl sonra Amerika'da kurulan hızlı posta şirketi Pony Express, tamamen Yam'dan ilham almıştı."3 Yine Cengiz Han'ın Pers diyarına yaptığı bir seferde; tamamen mobilize olan ordusunun, düşman bir arazide, 3 günde yaklaşık 450 km kadar yol alabildiği de anlatılmaktadır.

İmparatorluğunun sınırlarını Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve oradan da Karadeniz'in kuzeyine kadar genişleten "Denizler İmparatoru" Deniz Han.

Aslı otuz üç defterden oluşan ve birçok evrensel normu içinde barındıran yasaların koyucusu, Bilge ve Kanun Adamı Cengiz Han.

Eğer bugün, Moğol stepleri tertemizse; Tola, Orhun ve Selenge nehirleri hala kirlenmemişse, Havsgöl'ün suyu hala içilir vaziyetteyse ve dahi halkın sosyal ve içtimai yaşamı düzen içinde ve asayiş berkemal ise, bütün bunlar halk arasında hala daha geçerliliğini koruyan Cengiz Han Yasaları sayesindedir.

Aynı adı gibi sert [Temuçin (Demirci)], demir gibi katı ve kararlı bir lider…

Börte (Bozkurt)'nin evdeşi; Cuci'nin, Çağatay'ın, Ögeday'ın, Tuluy'un ve Al Altun'un babası ve yine Kubilay, Hülâgû, Möngke, Güyük, Batu ve Berke'nin de dedesi…

Hani çocuklarımıza da ismini verdiğimiz şu bizim Cengiz var ya, işte Moğolistan'a iner inmez bizi ilk karşılayan da o Cengiz'di.

Daha ilk günden itibaren görüyoruz ki; Cengiz Han Moğolistan, Moğolistan da Cengiz Han demek.

Türk-Moğol Devleti dönemi tarihçilerinden Nasreddin Tusi, "Moğollar bir Türk boyudur" diye yazmakta; Reşideddin ise Moğollarla Türklerin aynı olmadığını, "aralarında birçok farklılık" olduğunu belirtmekte, ama yine de Moğolları, "Türklerin bir sınıfı" saymaktadır. Bugün Ulanbatur'da bir heykeli bulunan ünlü gezgin Marko Polo, Oğuzları ve Moğolları "Tatar" olarak kayda geçirmiştir. Günümüz tarihçilerinden Jean-Paul Roux'un tespitleri de oldukça önemlidir. Roux Moğollar hakkında şunları söyler: "-İmparatorluk bünyesinde bir Moğol'a karşılık yedi Türk (Oğuz, Karluk, Kıpçak) oranı söz konusudur. Ordudaki askerlerin büyük çoğunluğu Türk'tür. Ordu düzeni Mete Han'dan alınmadır. Devlet düzeni Göktürklerin devamıdır."

Profesör Zeki Velidi Togan, 1941′de yayınladığı "Moğollar, Çengiz ve Türklük" adlı eserinde, (s. 18) ve 1946′da yayınladığı "Umumî Türk Tarihine Giriş" adlı büyük ve değerli eserinde (s. 66) Çengiz Kaan'ı 1221′de ziyaret eden Çao-hong adlı bir Çin elçisinin verdiği bilgiyi nakletmiştir. Bu elçi, Çengiz'in eski Şato Türklerinden indiğini gayet açık olarak belirtmiştir. Şatolar ise, bilindiği üzere eski Gök Türkler'den inen büyük bir uruktur .

Bence fazla söze gerek yok. Hâlâ daha çocuklarımıza Cengiz adını vermeye devam ediyorsak bu bizim Cengiz'dir.

Gelelim ilk izlenimlere: Gerçekten yeteri büyüklükte ve güzel bir havalimanı yapılmış. Fakat hani demiştim ya, İstanbul Havalimanı'nı İstanbul'un Fizan'ına yapmışlar diye, aynı sıkıntı burada da var. Bir Türk şirketi mi yaptı bilemiyorum ama Ulanbatur Havalimanı'nı da aynen Ulanbatur'un Fizan'ına yapmışlar. Ülkede araziden bol bir şey yok. Fakat Havalimanı Ulanbatur'un tam 52 km. uzağına yapılmış. Havalimanı ile Ulanbatur arasında stratejik davranışa neden olabilecek herhangi bir şey var mı diyeceksiniz, ama yok, hiçbir şey yok. Sadece bomboş arazi.

YARIN: Moğolistan'da ilk gün