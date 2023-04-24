KÖKLERDEN GÖKLERE ÖTÜKEN'E YOLCULUK - 2

"İzleyip Gök Börü'nün gölgesini,

Gezelim gel o Kömen ülkesini."(Hüseyin Nihal Atsız)

Havalimanı'ndan çıktık hava 8°C, bize göre soğuk ve hafiften de yağışlı… Bizi Havalimanı'ndan Başkent Ulanbatur'a götürecek olan "Sarı Maşın" (Sarı Makine) dedikleri minibüsümüze üşüyerek ve biraz da ürpererek biniyoruz.

Meraklı bakışlarla etrafı seyrederek Ulanbatur'daki otelimize geliyoruz. Uzun bir yolculuk yaptık, üstelik biyolojik saatimize göre gece olması gereken bir saatte sabahı ettik ve tabi ki de yorgunduk. Bu nedenle hemen odalarımıza çekilip, ılık bir duş alıp öğle yemeği vaktine kadar uyuyup dinlenmeye karar verdik. Bu dinlenme hepimize iyi gelmişti, öğle vakti lobide buluştuk ve yine sarı makinemize binerek yemek için bir Türk restoranının yolunu tuttuk. Burası işlek bir cadde üzerinde bulunan, önünde park probleminin de yaşandığı Hürrem adında güzel bir restorandı. Sahipleri ve ustaları Türk, garsonlarının bir kısmı Anadolu Türk'ü, bir kısmı ise Moğolistan'da ikamet eden Kazak Türküydü. Dil problemi yok, yemekler de bildiğimiz Anadolu yemekleri…

Yemekler hazır edilirken, Restoran'ın toplantı odasına benzer küçük bir odasında ekip olarak birbirimizi çok daha iyi tanıyabilmek adına biraz sohbet ettik. Yemeklerin hazır olduğu bildirilince de, kendimize güzel bir ziyafet çektik.

Yorgunduk dinlendik, aç idik doyduk, şimdi gözümüz ve aklımız dışarıda… Çünkü bir an önce Moğolistan'ı, Moğolları ve kadim ata yurtlarımızı daha yakından tanıyabilmek için can atıyoruz.

Yemekten sonra, yemek yediğimiz yere de çok yakın olan Ulanbatur'un en büyük Meydanı'na, yani Süha Batur Meydanı'na gittik. Daha önce de bahsettiğim gibi çok geniş, çok modern ve oldukça canlı bir meydan. Sadece bu meydana bakarsanız ve insan suretlerini de göz ardı ederseniz, kendinizi bir Avrupa ülkesindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Gayet güzel bir Parlamento binası, önünde görkemli bir Cengiz Han Heykeli, Cengiz Han Heykeli'nin her iki yanında atlı Moğol savaşçılarının muhteşem heykelleri… Meydanın ortasında Moğol Halk Cumhuriyetini kuran Süha Batur'un büyük atlı heykeli, suni çimle kaplanmış geniş bir alan, süs havuzu ve bir yanında da Avrupai tarzda yapılmış opera binası var. Ne yazık ki böyle güzel meydanlar bizde hâlâ yok.

Meydanda biraz vakit geçirip, fotoğraf çektikten sonra, Moğolistan Kültür Evi'nde düzenlenen "Moğol halk müziği ve halk dansları" gösterilerini izledik. Moğol milli kıyafetleri içerisinde özgün bir şekilde icra edilen, Moğol halk çalgıları eşliğindeki halk şarkıları, sanatçıların gırtlaktan çıkardıkları ustaca sesler ve birçok özel figürle süslenmiş halk dansları gerçekten çok otantik ve harikaydı. Özellikle Şaman davulları eşliğinde sergilenen Şaman ayini hepimizi mest etti. Çünkü bu gösteri, bana göre tamamen bizdendi, bizim ruhumuzdan esintiler ve bizim milli karakterimizden fazlaca izler taşıyordu. Bu nedenle de ruhumuzla ve DNA'larımızla çok daha uyumluydu.

İlk defa burada dikkatimi çekti, gösteride kullanılan bütün Moğol sazlarının sapları at başı şeklindeydi. Atla iç içe bir yaşam burada da, kültür ve sanatla birlikte kendisini gösteriyordu. Yine Moğolistan Kültür Evi'nin duvarlarına asılmış olan yağlıboya Moğol savaşçıları tabloları da tamamen bizdendi. Moğolistan'a gidenler mutlaka bu kültür evine uğramalı ve bu güzel gösterileri izlemeliler, yoksa emin olun birçok şey eksik kalacaktır.

Gösteriler saat 19:00 gibi bitti ve hava hala aydınlık… Bu nedenle, Ankara Caddesi'ni ve Atatürk İlköğretim Okulunu görmeye gidiyoruz.

Bir cadde düşünün gayet modern ve güzel bir cadde, bu caddenin yolunu bizimkiler inşa etmiş, adı da bizden "Ankara Caddesi"… Ankara Caddesi'nin bir yanında Atatürk İlköğretim Okulu var, tam karşısına düşen bir konumda ise Ata Restoran…

Sanki memlekette gibiyiz. Meğerse Ankara ile Ulanbatur kardeş şehirlermiş.

Memleketten binlerce kilometre uzakta eski ata yurtlarında ve Ankara Caddesi üzerindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda olmak, orada atamızın büstünü görmek gerçekten çok anlamlı ve güzeldi. Okulun bahçesinde bulunan bir heykel hepimizin çok dikkatini çekti. Okula giden abisine gıpta ile bakan küçük bir Moğol kızı… Yüzlerdeki ifadeler o kadar güzel ve o kadar gerçekçiydi ki, bizler de bu eserin sanatçısına gıpta ettik.

Moğolistan'daki ilk günü Atatürk ile günü de noktalamış olduk. Bir Türk lokantasında akşam yemeği, yemekten sonra otelimizde ekiple biraz muhabbetten sonra, yarın için enerji toplamak üzere istirahate çekiliyoruz. Yarın ne mi yapacağız? Önce Ulanbatur'u büyük bir tepeden seyredeceğiz, sonra Tula Nehri kıyısındaki şaman obo'larını ziyaret edeceğiz. Ondan sonra üç büyük buluşma daha gerçekleşecek, önce bir Türk Kazak köyünü ziyaret edeceğiz, sonra Cengiz Han'la buluşacağız. En büyük buluşma ise Bilge Tonyukuk'la olacak…

Bozkurdun izinde…

ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA…

Bugün Moğolistan'daki ikinci günümüz.

Sabah kahvaltısından sonra doğruca Zafer Tepesi'ne gittik ve şehrin panoramik manzarasını oradan izledik. Modern bir şehir olmasına rağmen çadırlarla iç içe bir yaşam olduğunu gördük. Bunun dışında Moğolistan'a has mor renkli çiçeklere ilk defa burada tanık oldum. Sonradan anladım ki bu topraklar mor'u seviyor. Bu arada çıplak gözle gördüğüm ilk şaman obo'su da bu tepedeydi. Obo konusunu ilerde "Dağlar ve Obo'lar" başlığı altında daha detaylı olarak ele alacağız.

Zafer Tepesi'nden indikten sonra doğruca Tola Nehri kıyısındaki Şaman Obolarını ziyaret ediyoruz. Burada nehrin kıyısında birçok şaman obosu var. Bu özel yeri ve kıymetini biliyor olmalılar ki, oboların etrafında birçok güvercin vardı. Şaman obolarını bizler de usulünce ziyaret ettik. Nehrin ruhlarına Türkiye'nin selamlarını ilettik, etraflarında turlar atarak birer bez de biz bağladık. Obolardan ayrılıyoruz, çünkü program çok yoğun

Bugün, Ulanbatur'dan ilk defa çıkacağız.

Önce Ulanbatur'un yaklaşık 22 km. uzağındaki bir Türk köyüne gideceğiz, oradan köye çok yakın olan Bilge Tonyukuk Anıtı'nı ziyaret edeceğiz ve daha sonra da Cengiz Han'ın bozkırdaki atlı heykelini göreceğiz.

Bismillah dedik ve yola çıktık. Gideceğimiz köyün adı Nalayh (Nalaikh). İsmi size yabancı gibi gelebilir, ancak bu köy bize hiç de yabancı değil. Burası Kazak Türklerinin yaşadığı küçük bir Türk köyü, yani burası bizim köyümüz.

Bilge Tonyukuk Anıtına en yakın ve çevredeki tek Türk köyü olması nedeniyle, buradaki Türklerin Bilge Tonyukuk 'un akrabaları olması ihtimali vardır. Çünkü bu köy çok eski bir köydür. Peki, bunu nereden anlıyoruz? Çünkü burada çok eski ve çok büyük bir Türk Mezarlığı var. Bilinir ki mezarlıklar o toprakların tapusudur. Peki, bu mezarlık nerede? Şöyle ki, Köyden ayrılıp ana yola çıktıktan hemen sonra bir yol ayrımına geliyorsunuz, çatalın sağından giderseniz önce Bilge Tonyukuk Karayolu sapağına, doğru devam ederseniz de Cengiz Han Atlı Heykeli'ne ulaşırsınız. Eğer çatalın solundan devam ederseniz bu sefer de Tola Nehri Vadisi'ndeki "Telerj Milli Parkı"na gidersiniz. Bu eski Türk Mezarlığı işte bu çatalın hemen başında Euro Oil ve Kolonk Benzin istasyonlarının arasından sola ayrılan yaklaşık 300 metrelik yolun hemen bitiminde bir yamaçta.

Hadi biz yeniden köyümüze dönelim. Ulanbatur'dan sonra yaptığımız kısa bir yolculuktan sonra, ana yoldan ayrılıyor ve küçük bir yerleşim yerinin içine giriyoruz. Genellikle tek katlı, etrafı tahta çitlerle çevrili avlulu evlerden oluşan, pek gelişmemiş ve fakir bir yerleşim birimi. Az sonra karşımızda, Türkiye'den alışık olduğumuz mimari tarzda inşa edilmiş bir caminin minaresini görünce, aradığımız Türk köyüne gelmiş olduğumuzu anlıyoruz.

Biraz daha yaklaşınca hem camiyi hem de minaresinin külahının üzerindeki ay yıldızı daha net görüyoruz. İnsanın yüreği bir hoş oluyor. Eğer burada bir Ayyıldız varsa burası vatandır. Yabanda değil, ama Vatan'dan çok uzaklarda, ayrı bir vatandayız.

Hemen aklıma geliyor, ne diyordu şair?

"Bir yerin adına denildi mi Türk beldesi,

Gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi…"

İşte, ikisi de karşımızda. Öyleyse burası bir Türk beldesi, buradakiler de öz be öz kardeşlerimiz, kandaşlarımız.

Tam da bunları düşünürken, aracımız Cami'nin hemen yanında durdu. İndik ve Cami'ye doğru ilerlerken birkaç Kazak Türk'ü gayet güzel bir Türkçe ve sımsıcak bir güler yüzle bizi karşıladılar. Sanki 40 yıllık dost gibi tokalaştık ve sarıldık birbirimize… İki katlı olan Cami'nin alt katı bir eğitim yuvası ve bir kültür evi gibi kullanılıyormuş. Hepimizi bu kültür evine buyur ettiler.

Burada bize ikram etikleri bisküvi, kuru üzüm ve sıcak çaylar eşliğinde sımsıcak sohbetler ettik. Hal hatır sorduk, Türkiye'nin ve Anadolu Türklüğünün sevgilerini ve selamlarını getirdiğimizi ilettik.

Onlar da bu eğitim/kültür evinin ve bu güzel caminin nasıl yapıldığını anlattılar. Burada daha önce çok köhne ve basit bir cami varmış, önceki gezilerinde rehberimiz Kadir Tosun Bey bu camiyi gördüğünü ve durumuna çok üzüldüğünü, konuyu ilgili yerlere ilettiğini; şimdi ise, inşa edilen bu güzel ve modern yapıyı görmekten çok mutlu olduğunu anlattı. Kazak kardeşlerimiz ise, Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisinde bulunduklarını, bu eğitim kültür evi ve caminin, çeşitli yardım kuruluşlarının da katkılarıyla TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırıldığını; Cami'nin imamının, öğretmenlerin ve buradaki bütün görevlilerin maaşlarının Diyanet İşleri Başkanlığınca ödendiğini, fakat buna rağmen birçok şeye ihtiyaçları olduğunu anlattılar.

Bunun üzerine hemen oracıkta küçük bir kampanya başlatarak karınca kararınca nakit ve giyim eşyası yardımında bulunduk. Kardeşlerimiz bu desteğimiz için ayrıca memnuniyetlerini dile getirdiler. Geleceğe yönelik burada neler yapılabilir ağırlıklı biraz daha sohbet ettikten sonra, Eğitim Kültür Evi'nin odalarını, sınıflarını ve üst katta bulunan Cami'yi gezdik. Burası gayet modern, geniş kubbeli ve çok hoş süslemelerle bezenmiş güzel bir cami… Özellikle akustiği bana çok başarılı geldi. Kubbenin altında nerede konuşursanız konuşun her yerinden çok net duyuluyor, yani mikrofon ve hoparlör sistemine hiç gerek yok.

Sonra caminin avlusunda oynaşan Türk balalarıyla buluşup kucaklaştık. O kadar içten ve o kadar doğaldılar ki, ziyarete gelenler öz amcaları, dayıları, teyzeleri ve halalarıymış gibi sıcak davranıp bizlerle sarmaş dolaş oldular. Onların da hal ve hatırlarını sorduk, caminin önünde topluca fotoğraf çektirip, köyün içinde de kısa bir tur attıktan sonra, Bilge Tonyukuk'u daha fazla bekletmemek için, kardeşlerimizle vedalaşarak köyümüzden ayrıldık.

Hoşça kal Nalayh, hoşça kalın Türk balaları, kim bilir belki yine görüşürüz.

Evet, orda bir köy var uzakta, bilin ki o köy bizim köyümüzdür.

"Orda bir köy var, uzakta

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta

O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da

O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta

O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da

O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta

O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur.(Ahmet Kutsi Tecer.)

YARIN: Orhun Kitabelerinin izinde