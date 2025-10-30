1. Dünya Savaşı sonrası, Türk Milleti olarak öldük ve yeniden dirildik. Tıpkı kalbi duran birinin doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmesi gibi.

30 Ekim 1918, Türk Milletinin kalbinin durduğu, nabzının neredeyse sıfıra yakın olduğu sürecin adıdır. Okumalarımdan biliyorum. Meselâ, Karadeniz’de Yunan askeri gemileri başta olmak üzere İngiliz, Fransız, Amerikan gemileri kimseye bir şey sormadan, sormasını da bırak birer hükümran güç olarak devriye geziyor, seni durdurup “nereye gidiyorsun” diye hesap soruyordu.

Karşı kıyılarda yaşayanlar Türk, kasabalar Türk, denizde gezen birçok gemi, taka, motor Türk, ama seni batıranlar düşman. Arkadaşların yardımına gelemiyor.

Ne kadar acı ve çaresiz bir durum.

Sen, bırak düşmanını, kimseye bir şey soramıyorsun, düşman gemileri kendi denizlerinde sana hesap soruyor. İstediği yeri bombalıyor. Kayıkları, motorları batırıyor.

Milli Mücadele’de Rusya’dan korka korka, saklanarak gizlice silah taşıyan kahraman kaptanlar ve gemileri var. Her birinin hikayesi göz yaşartıyor.

Ülkenin bu durumu, sadece vatanseverlerin içini acıtıyor. İşgalden memnun olanların sayısı hiç de az değil. Devlet, siyaset ve politikanın kalbi sayılan İstanbul’da milletvekilleri tutuklanıyor, meclisin basılıyor.

Sadece bunlar da değil. İmparatorluk bakiyesi olan Türkiye toprakları üzerinde; bir zamanlar koruyup kolladığın, çeşitli imtiyazlar verdiğin Ermeni, Rum, Kürt, Arap başta İngiltere olmak üzere itilaf devletlerinden toprak istiyor.

Sen Türk’sün ve hiç kimseden hiçbir şey isteyemiyorsun. Herkes senin olanı başkasından istiyor. Çünkü sen, 1071’den bu tarafa şimdinin galiplerinin büyük düşmanısın.

Bin yıl sonra ilk defa tüm Anadolu’da ve Balkanlarda gardın düştü. Kolların kalkmaz oldu. Senden beklenen şey, silahlarını teslim edip, Sevr’de sana bırakılan alanda şimdilik özgür (nasıl özgürlükse) yaşayacaksın. Polis ve jandarma teşkilatının dışında askeri hiçbir varlığın olmayacak.

Kısaca bitmişsin, tükenmişsin, tarih dışı sayılıyorsun. Hayata dönüş belirtisi göstermiyorsun. Dahası, belki bir umut olur diye baktığın İstanbul’da bulunan hükümet de durumdan memnun. Yani yenilmiş koskoca ülkende aydınların ve halkın önemli bir kesimi ne kurtuluş bekliyor ne böyle bir düşüncesi var. Önemli bir çoğunluk yenilgiyi kabullenmiş durumda. Kurtuluş isteyecek olanları şaşkınlıkla karşılıyor. Çünkü onlara göre böyle bir şey mümkün değil.

Anlayış şu: Ölmüşüz artık, kim diriltecek? Tam bu noktada, birileri çakmak taşlarını karanlığın ortasında birbirine sürtüyor. Böyle bir sosyolojide, böyle bir siyasi psikolojide ve böyle bir akıl tutulması karşısında birkaç asker, Mustafa Kemal’in liderliğinde olmayacak duaya “Amin!” diyor.

Gerisini biliyorsunuz.

Bir destan yazıyorlar.

Bu destanı, halkla yazıyorlar.

23 Nisan 1920’de kurdukları halkın meclisiyle ve onun iradesiyle yazıyorlar.

Tüm savaş, barış, anlaşma, asker toplama, ordu kurma, hükümet oluşturma vb. tüm kararları, kendi kaderine hükmeden meclis, yani halk kararlaştırıyor.

Gerçek milli iradeyi orada, o mecliste somut haliyle görüyoruz.

Sevr’e karşı Lozan ikame ederek yazıyorlar.

Çeşitli etnik grupların Emperyalizme sığınarak istediklerini tersyüz ederek yazıyorlar.

Başta İngiliz maşası Yunanlılar olmak üzere, İngiliz’leri, Fransız’ları, İtalyan’ları, Ermeni’leri, Rum’ları yenerek başarıyorlar. Böylece Türk’ün kalbi yeniden çalıştı ve nabzı yeniden atmaya başladı. Karadeniz’de işgal gemileri artık hesap soramıyordu. Tüm denizlere izinsiz giremiyordu. Ege ve Akdeniz kısaca tüm denizler özgürdü.

Kim yaptı bunu?

Mustafa Kemal önderliğinde, kahraman askerlerimiz, subaylarımız. Kısaca halkımız.

Nasıl yaptı?

Kendi kaderine yine kendisi karar vererek.

Kime karşı?

Hem İstanbul’da bulunan siyasete ve onun temsil ettiği padişah hükümetine ve hem de emperyalizmin tüm güçlerine karşı.

Sorarım size, kendi kaderine kendisi karar vererek bir ülke kurtaran halk, ne ile yönetilmeye layıktı?

Padişahlıkla mı?

Padişah ve hükümeti, Millî Mücadeleye tüm kurum ve kuruluşlarıyla hem karşıydı ve hem de Anzavur Ahmet komutasında İngiltere destekli bir ordu göndererek aylarca savaşmıştı.

Bu durumda, ülkesini, meclis vasıtasıyla kurtaran halkın, kendi kendini yönetebileceği bir tek sistem vardı: O da Cumhuriyetti. Bu doğal ilerleyişin bir sonucuydu. Yapay değildi.

Cumhuriyetin beraberinde getirdiği çok büyük ve belki de en büyük ikinci doğum ise milletin bizzat kendisinin adıyla sanıyla yeniden dirilişiydi. 16. Yüzyıldan sonra yavaş yavaş toplumsal ve siyasal alanın dışına itilen “Türk” etnisite, Kurtuluş Savaşında aldığı kararlar, verdiği siyasi ve askeri mücadele ile, yeniden tarih önüne çıktı. Ve Kurulan devletin adıyla, kökleri ile uyumlu hale gelmiş oldu.

Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu.

Böylece kökler ve temeller buluştu. Ve Türk, kendi adıyla tarihte kaybolan yerini aldı.