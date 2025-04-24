Köklü kulüp için ortalığı karıştıran şike iddiası: Hükümet bile devreye girdi

Arjantin futbolunun köklü kulüplerinden San Lorenzo, son günlerde büyük bir skandalla sarsıldı. Kulüp Başkanı Marcelo Moretti, genç oyuncu transferiyle ilgili rüşvet iddialarının odağında yer almasının ardından görevine ara verdi.

Olay, Canal 9 kanalında yayınlanan ve Moretti’nin 20 bindolarlık bir rüşvet aldığı ileri sürülen görüntülerle patlak verdi. Görüntülerde Moretti’nin bir tomar nakit parayı teslim aldığı öne sürülüyor. Bu iddialar, Arjantin Futbol Federasyonu'nu (AFA) harekete geçirdi. Federasyon, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Skandalın yankıları yalnızca futbol camiasıyla sınırlı kalmadı. Arjantin siyasetinde de etkisini gösteren olayda, görüntülerde yer aldığı belirlenen kabine şefi Francisco Carlos Sanchez Gamino, hükümet tarafından görevden alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Marcelo Moretti, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "soruşturmanın şeffaf yürütülmesini sağlamak ve kendi savunmamı hazırlamak amacıyla geçici olarak izne ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, kulüpteki son başkanlık seçimlerinde aday olan bazı isimlerin de yargıya başvurarak suç duyurusunda bulundukları bildirildi. Skandalın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.