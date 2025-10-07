“Köklü Şehir, Güçlü Fikirler: Bilecik İlinin Yaratıcı Çocukları” projesi başladı

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde “Köklü Şehir, Güçlü Fikirler: Bilecik İlinin Yaratıcı Çocukları” projesi başladı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2025 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Köklü Şehir, Güçlü Fikirler: Bilecik İlinin Yaratıcı Çocukları” projesi kapsamında öğretmen eğitimleri başladı.

Projemiz ile;
Ortaokul öğretmenlerinin girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,
6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde girişimcilik farkındalığı oluşturulması,
Okullarda Girişimcilik Kulüpleri kurulması hedefleniyor.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim alanını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

