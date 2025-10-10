

Almanya’nın köklü tütün üreticilerinden biri olarak önplana çıkan Reemtsma, uzun süredir faliyet gösteren Hannover yakınlarındaki Langenhagen tesisini kapatma kararı aldı. Şirketin sahibi Imperial Brands, bu karar kapsamında Almanya’daki sigara üretimini tamamen sonlandırıyor. 640 çalışan bu karardan doğrudan etkilenecek.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Artı49'da yer alan habere göre, 1971’den bu yana faaliyet gösteren fabrikada JPS, Gauloises, West ve Davidoff gibi markalar üretiliyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yüksek üretim maliyetleri, azalan talep ve düşük kapasite kullanımı nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiği belirtilirken, Imperial Brands yöneticisi Rémi Guillon, alınan bu kararı “üzücü ama gerekli” olarak nitelendirdi.