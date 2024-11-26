Kokoreççinin önünde başından silahla vuruldu. 'Ölürsem bunu paylaşın' diyerek video çekmişti...

Çift silahlı fotoğrafıyla hafızalara kazanan 17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar, Seyhan'da bir kokoreççiye geldi. Dükkanın dışındaki masada oturup yemeğini yiyen Çamsar motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Abdulbasit Çamsar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Abdulbasit Çamsar'ın ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Çamsar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş” dediği görüldü.

7 saniye süren video sosyal medyada binlerce kez izlendi.