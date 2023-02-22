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Kökü insana benziyor bakın nelere iyi geliyor

Zehirli olduğu bilinmesine rağmen doktor kontrolünde kullanılan Adam Otu kökünün insana benzemesiyle şaşırtıyor. Bakın Adam Otu nelere iyi geliyor…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 07:38
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Kökü insana benziyor bakın nelere iyi geliyor

Kökü insana benziyor bakın nelere iyi geliyor
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ADAM OTU NEREDE YETİŞİR Adamotu özellikle Akdeniz ve ege bölgesinde yetişmekte olan bir bitki türü. Bitkinin diğer adı İnsan otu ve Köpek otu.
Köklerinden yararlanılıyor. Tarihçe hakkında çok sık açıklamalar yapılan bu bitki şifa ve deva kaynağı.

Çoğunlukla uyuşturucu etkisi nedeniyle anestezik etkisi ve erkekler için afrodizyak etkisi nedeniyle yıllarca kullanılmış.

ADAM OTU NELERE İYİ GELİYOR

Mafsal romatizma ağrılarına şifa verir
Cinsel gücü artırıcı özelliği bulunmaktadır.
Baş ağrısını keser,
Diş ağrısını keser,
Ağrı kesici özelliği bulunmakta. Ama Doktor kontrolü şart.
Aktarlarda ve eczanelerde bulunması yasaktır.
Uzman kontrolü olmadan kullanılması kesinlik ile yasaktır. Zehirlidir.
Dikkat edilmesi gerekmektedir.
Uyutucu etkisi bulunmaktadır.
Yan Etkisi Zehirli olması. (En yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.)

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