Kokubo, Benfica'dan ayrıldı

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Kokubo, Benfica'dan ayrıldı

Belçika temsilcisi STVV rekor bedelle Parma'ya transfer olan kaleci Zion Suzuki yerine aradığı kaleciyi Portekiz'de buldu.

23 yaşındaki Japon kaleci Leo Kokubo, toplam beş kere formasını giydiği Benfica'da göze giremeyince, B takımına gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde U23 Asya Kupası'nda Japon U23 adına muazzam bir performans sergileyerek şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

STVV taraftarı 10 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer olan Suzuki'nin ayrılışından kısa bir sonra yine bir başka Japon kaleciyle anlaşılmasından memnun olduklarını belirtiyorlar.

Kulübün taraftar sözcüsü Kokubo'nun kulüp adına yapılmış akıllıca bi yatırım olduğunu söyledi.

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