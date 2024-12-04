Kokulu mumlara dikkat! Migren ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor! Uzmanlar açıkladı

Evlerde hoş bir atmosfer oluşturmak için sıkça kullanılan kokulu mumlar, sağlığımız üzerinde ciddi riskler taşıyabildi.

Uzmanlar, kokulu mumların migren ve solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi'nden Dr. Tamas Pandics, kokulu mumların içerdiği kimyasalların migren, göz ve boğaz tahrişi ile solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceğini belirtti.

Dr. Pandics, "Bu kimyasallar kanserojen olmayabilir, ancak karaciğere yük bindiriyor ve metabolik süreçlerimiz bunları işlemeye hazır değil" dedi.

Halk sağlığı uzmanı Dr. Jennifer Dunphy, kokulu mumların içerdiği parafin ve benzen gibi kimyasalların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Dr. Dunphy, "Mum yerine kokulu otlar, meyveler ve baharatlarla su kaynatmanızı tavsiye ederim. Harika kokuyorlar ve bilinen hiçbir sağlık riskleri yok" şeklinde öneride bulundu.

Dr. Onur Aksoy ise, kokulu mumların yanmasa bile zararlı kimyasallar yayabileceğini belirtti.

Dr. Aksoy, "Parafin ve benzen gibi maddeler, oda sıcaklığında hızla havaya karışarak soluduğumuz havayı zehirliyor. Bu kimyasallar, sinir sisteminden solunum yollarına kadar ciddi zararlar verebilir" dedi.

MİGREN VE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Kokulu mumların yaydığı kimyasallar, özellikle hassas bireylerde migren ataklarını tetikleyebileceğinin altı çizildi.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Osterholm, "Migren hastaları, kokulu mumların yaydığı kimyasallara karşı daha hassas olabilir. Bu kimyasallar, migren ataklarını tetikleyebilir ve baş ağrısını şiddetlendirebilir" dedi.

Solunum yolu hastalıkları açısından da risk taşıyan kokulu mumlar, astım ve bronşit gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde semptomları kötüleştirebileceğinin altı çizildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lisa Mosconi, "Kokulu mumların yaydığı kimyasallar, solunum yollarını tahriş ederek öksürük, nefes darlığı ve astım krizlerini tetikleyebilir" şeklinde açıkladı.

Uzmanlar, kokulu mumların sağlık risklerini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Doğal Malzemeler Tercih Edin: Soya ve balmumu gibi doğal malzemelerden yapılan mumları tercih edin.

Odayı Havalandırın: Mum yaktıktan sonra odayı mutlaka havalandırın.

Alternatif Koku Kaynakları Kullanın: Kokulu otlar, meyveler ve baharatlarla su kaynatarak doğal koku kaynakları oluşturun.

Kimyasal İçeriklere Dikkat Edin: Mum alırken kimyasal içeriklerine dikkat edin ve mümkünse sentetik kokulardan kaçınması önerildi.

Kokulu mumların hoş bir atmosfer oluşturmak için cazip olabilir, ancak sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemesi önerildi.

Uzmanlar, kokulu mumların içerdiği kimyasalların migren ve solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Doğal malzemelerden yapılan mumları tercih etmek ve alternatif koku kaynakları kullanmak, bu riskleri azaltmada etkili olabileceğinin altı çizildi.