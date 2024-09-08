Kökünden kopan ağaç araçların üzerine devrildi

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuruyan bir ağaç aniden yola devrilerek, seyir halindeki iki aracın üzerine düştü. Olayda, 34 BS 9717 plakalı Mercedes marka aracın camı çatlayarak hasar görürken, 34 BOB 354 plakalı Skoda marka diğer araçta ise ufak çizikler oluştu.

AĞAÇ İKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ağacın devrilmesi sonucunda araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise devrilen ağacı yoldan kaldırdı ve camı çatlayan araç çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Olayda şans eseri ölü ya da yaralı olmaması büyük bir teselli kaynağı oldu. Ayrıca devrilen ağacın yanında bulunan diğer bir ağaç da riskli bulunarak yetkililer tarafından kesildi.

Olay anına tanık olan Asiye İşleyen, “Ben burada sattığım fındıklarımı düzenliyordum. Siyah bir araba ve hasar alan diğer araba karşı şeritlerden gelirken ağaç birden siyah arabanın üzerine devrildi. Siyah arabanın camı patladı. İçerisindeki bayanı arabadan çıkardık, çok korkmuştu ve ayağına ufak bir parça gelmişti. Ağacın bu halde olduğunu biliyorlardı ve yetkililere bildirilmişti” dedi.

Yılmaz Eğbil ise olayı şöyle anlattı:

"Ben aşağıya doğru yürüyordum ve ağacın birden siyah arabanın üzerine devrildiğini gördüm. İçerisinde kadın vardı; onu hemen dışarı çıkardık, kadının durumu kötüydü. Daha önceden ağacın durumu hakkında belediyeye ve muhtara bilgi vermiştik. Ormancılara da durumu bildirdiğimizde, 'Elimizden bir şey gelmiyor' demişlerdi. Kadını arabadan çıkarttıktan sonra yetkilileri aradım. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi."

Aracı zarar gören sürücü Muhammed Bayram ise, “İşim için Maslak tarafına gidiyordum. Aniden bir karartı gördüm ve bir ses duydum. Kaza yaptığımı, yandaki arabaya çarptığımı zannettim ve hemen kenara çektim. Hanımefendinin aracında ciddi hasar vardı. Benim aracımın da sol tarafında hasar oluştu. Burada üzücü olan şey, daha önceden yetkililere haber verilmesine rağmen bu durum için önlem alınmaması. Yol boyunca birçok dönemeçte görüşü kesecek şekilde büyüyen ağaçlar var. Bu ağaçlardan kaçınmak için bazen yan şeride doğru da giriliyor. Bunların sürekli kontrol edilip görüşün açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay, kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların zamanında kesilmesi veya budanması gerektiği konusunda yetkililere yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.