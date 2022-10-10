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Adana'daki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 4 Ekim'de açıkladığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında Adana'da gözaltına alınan 211 şüpheliden 132'si tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartı, 56’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Helikopter ve İHA’nın da kullanıldığı operasyona ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:54
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Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında Adana'da gözaltına alınan 211 şüpheliden 132'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat vermişti

Adana'daki ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 132 tutuklama
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Adana ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 Ekim’de, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun polisi, eş zamanlı olarak 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adana Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladığı operasyonda Adana’da 211, Samsun'da ise 94 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da arama yapılan 196 ayrı adreste toplam 28 kilo 232 gram esrar, 1095 uyuşturucu hap, 236 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 165 gram bonzai, 69 kök Hint keneviri, ruhsatsız 31 tabanca, 10 pompalı tüfek ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyon anları hem havadan hem de karadan görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartı, 56’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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