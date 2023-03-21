Kol sarkması neden olur, nasıl önlenir

Kol sarkması derinin normal koşullarda kas dokusunu sarması gerekirken gevşeyip dokudan uzaklaşmasır. Deri sarkması; yaşlanma, kilo alıp verme, doğum gibi süreçlerin ardından, cildin yapısının bozulması sebebiyle, derinin kendini yer çekime bırakması şeklinde de özetlenebilir. Kol sarkmaları düzenli spor yapan insanların bile şikâyetçi olduğu bir durum aslında. Kadınlar, daha yağlı ve yumuşak bir dokuya sahip olduklarından ve kol gücünü erkeklere oranla daha az kullandıklarından kol sarkması problemi ile daha erken yaşta tanışabilirler. Fakat bu, sorunun sadece kadınlara has olduğu anlamına gelmez, nitekim erkeklerin de aynı durumdan muzdarip olduğunu söyleyebiliriz.

Kol sarkmaları, daha çok bizleri görüntü açısından endişelendirir. Özel bir gün için seçtiğimiz güzel bir elbiseyi kollarımızdaki sarkma sebebiyle değiştirmek zorunda bile kalabiliriz. Fakat unutmamak gerekir ki bu sarkmalar, kötü görüntünün yanı sıra sürtünme, terleme gibi durumlar nedeniyle yaşam kalitesini düşüren bir sorun haline de gelebilir. Bütün bunları yaşamak istemeyenler için kol sarkması probleminin nedenini tespit etmek son derece önemli!

KOL SARKMASINEDEN OLUR



Hızlı kilo alıp verme

Genetik yatkınlık



Yaşlanma

Zararlı güneş ışınlarına fazla maruz kalma

Yer çekimi

SPORLA DÜZELİR Mİ?

Yağlı ve kalın kollarda daha çok sarkma görünebilir. Sık sık kilo alıp vermek kolların aşağı doğru sarkmasına yol açabilir. Kilo verdikten sonra cildin sarkmaması için spor ile cilt elastikiyetinizi desteklemeniz önerilir. Ancak bazen kilo verme ile beraber yağ dokusu kaybı ile de kol sarkması görülebilir. Aslında spor ve egzersiz, deriyi değil kol kaslarını güçlendiren bir faktördür. Fakat kasların büyümesiyle ve kolajen üretiminin etkisiyle deride sıkılaşmaya başlar. Spor, sarkmaya karşı bedenin en büyük koruyucusudur. Yani evet, spor belli bir oranda sarkmaları engelleyebilir. Ancak çok ciddi, ileri derecede sarkmalardan söz ediyorsak spor maalesef yetersiz kalacaktır.

CERRAHİ MÜDAHALE: BRAKİOPLASTİ

Kol sarkmaları için krem, sıkılaştırıcı korse, kol egzersizleri geçici çözümler kullanılabilir. Yine hafif ya da orta derecede olan sarkmalar çeşitli yağ emme (liposuction) teknikleri ile düzeltilebilir. Fakat ileri derece kol sarkması olan hastanın bu sorundan kurtulması için tek ve kalıcı çözüm yöntemi ameliyattır. Eğer kol bölgenizdeki yağlanma ve sarkma sizi çok rahatsız ediyorsa ameliyat olmanız kaçınılmazdır.

Brakioplasti dediğimiz kol germe ameliyatı kolun iç yüzünden fazla derinin çıkarıldığı ve kol derisinin tekrar gerilerek dikildiği cerrahi bir işlemdir.