Kol ve bacaklardaki işaret! Sinsi hastalığın ciltteki yansımaları

Kol ve bacaklarda geçmeyen yaralar, akıntı ve sızıntılar, estetik bir sorun olmanın ötesinde ciddi bir sağlık tehdidinin habercisi olabilir.

Uzmanlar, özellikle dizden aşağıya doğru bacaklarda görülen bu belirtilerin toplardamar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceğini ve erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca insanı etkileyen bu sinsi hastalık, genellikle fark edilmeden ilerliyor ve ciddi komplikasyonlara yol açabildi.

TOPLARDAMAR HASTALIKLARI: SESSİZ AMA TEHLİKELİ

Uzmanlar, ciltteki geçmeyen yaraların ve sızıntıların genellikle toplardamar yetmezliği veya venöz ülser gibi damar hastalıklarının belirtisi olabileceğini belirterek, “Bu tür yaralar, sıklıkla sinek ısırığı ya da küçük travmalara bağlanarak ihmal ediliyor. Ancak, özellikle bacağın alt kısmında görülen inatçı yaralar, altta yatan ciddi bir damar hastalığının göstergesi olabilir” dedi.

Toplardamar hastalıkları, kanın damarlarda birikerek ciltte hasara yol açmasıyla ortaya çıktı.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kronik venöz yetmezlik dünya genelinde yetişkin nüfusun %10-15’ini etkiliyor ve tedavi edilmediğinde enfeksiyon, deri hasarı ve hatta uzuv kaybına kadar varabilen komplikasyonlara neden olabiliyor.

İngiltere’deki Imperial College London’dan damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Alun Davies, “Venöz ülserler, erken dönemde teşhis edilmezse hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Ciltteki küçük bir yara bile büyük bir sorunun habercisi olabilir” diyerek erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

UZMANLAR, CİLTTE GÖRÜLEN ŞU BELİRTİLERİN CİDDİYE ALINMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI:

Geçmeyen Yaralar: 2-3 hafta boyunca iyileşmeyen, kabuklanan veya tekrar açılan yaralar.

Akıntı ve Sızıntı: Ciltte sıvı sızıntısı veya iltihaplı akıntı.

Renk Değişiklikleri: Bacaklarda kırmızı, mor veya kahverengi lekeler.

Kaşıntı ve Ağrı: Sürekli kaşıntı, yanma veya ağrı hissi.

Dermatoloji Bölümü’nden uzmanlar, bu belirtilerin özellikle 50 yaş üstü bireylerde daha sık görüldüğünü, ancak genç yaş gruplarında da ortaya çıkabileceğini belirterek, “Sigara kullanımı ve obezite, bu tür yaraların iyileşmesini geciktirerek durumu daha karmaşık hale getirebilir. Erken teşhis için fiziksel muayene ve gerekirse biyopsi şart” dedi.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Toplardamar hastalıklarının teşhisi, genellikle dermatolojik muayene ve doppler ultrason gibi görüntüleme yöntemleriyle konuldu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Robert Kirsner, venöz ülserlerin tedavisinde kompresyon terapisi ve yara bakımının kritik olduğunu vurgulayarak, “Kompresyon çorapları, kan akışını düzenleyerek yara iyileşmesini hızlandırabilir. Ancak altta yatan damar sorununu çözmeden sadece yara tedavisi yeterli olmaz” dedi.

Uzmanlar, “Hastalar genellikle bu belirtileri önemsemiyor veya evde kendi yöntemleriyle tedavi etmeye çalışıyor. Ancak bu, hastalığın ilerlemesine ve tedavinin zorlaşmasına neden oluyor” uyarısında bulundu.

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Hareketsiz Yaşam Tarzı: Uzun süre ayakta durmak veya oturmak, kan dolaşımını olumsuz etkiliyor.

Obezite: Fazla kilo, damarlara ek yük bindiriyor.

Sigara Kullanımı: Damar sağlığını bozarak yara iyileşmesini zorlaştırıyor.

Genetik Yatkınlık: Ailede damar hastalığı öyküsü olanlar daha yüksek risk taşıyor.

Korunma için uzmanlar, düzenli egzersiz, kilo kontrolü ve sigaradan uzak durmayı önerdi. Ayrıca, uzun süre hareketsiz kalındığında bacakları hareket ettirmek ve kompresyon çorapları kullanmak, riski azaltmada etkili yöntemler arasında yer aldı.

BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Ciltteki küçük bir yara veya sızıntı, masum gibi görünse de sinsi bir hastalığın habercisi olabilir.

Uzmanlar, bu tür belirtilerle karşılaşanların vakit kaybetmeden bir dermatolog veya damar cerrahisi uzmanına başvurmasını tavsiye etti.

Erken tanı ve doğru tedaviyle, toplardamar hastalıklarının yol açabileceği ciddi komplikasyonlar önlenebilir, yaşam kalitesi korunabilir.