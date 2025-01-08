Kola, meyve suyu ve gazozlara zam geldi. Yeni fiyatlar belli oldu

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Kola, meyve suyu ve gazozlara zam geldi. Yeni fiyatlar belli oldu

Yeni yılla birlikte şirketlerin ürünlerine zamları devam ediyor. Son olarak Coca Cola, Sprite, Fanta ve Cappy gibi birçok içeceği zam geldi. Tekellere gönderilen zamlı listeye göre ürünlere yüzde 16,6 ila yüzde 25 arasında zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Coca Cola, Fanta, Sprite gibi içeceklere gelen yeni zamları paylaştı.

Tekellere gönderilen yeni fiyat listelerine göre yeni fiyatlarda 330 ml'lik Coca Cola, Sprite ve Fanta 30 TL'den 35 TL olacak. Yüzde 16,6'lık zam gelmiş oldu.

200 ml'lik Coca Cola, Sprite ve Fanta da 20 TL'den yüzde 25 zamla 25 TL'ye çıkarıldı. 450 ml'lik Coca Cola ve Fanta 30 TL'den 35 TL'ye zamlandı.

330 ml'lik Cappy kutu meyve suyu 30 TL'den 35 TL'ye çıkarıldı.

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