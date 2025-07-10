Kola ve patates kızartması migreni yeniyor mu? Şehir efsanesi mi gerçek mi? İşin uzmanları anlattı

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir yöntem, migren hastalarının dikkatini çekiyor: Kola ve tuzlu patates kızartması tüketerek migren ağrılarını hafifletmek.

TikTok’ta “McMigren Menüsü” olarak adlandırılan bu yöntem, yüzlerce kişinin deneyim videolarıyla viral hale geldi. Peki, bu popüler akım gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sağlık riskleri mi barındırıyor? Uzmanlar, bilimsel veriler ışığında bu soruya yanıt arıyor.

Migren, dünya genelinde her yedi kişiden birini etkileyen, şiddetli baş ağrıları, bulantı, ışığa ve sese hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösteren nörolojik bir hastalık.

Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişi bu rahatsızlıkla mücadele ederken, İngiltere’de bu sayı 10 milyona ulaştı.

Sosyal medyada yayılan “McMigren Menüsü” ise migren hastalarına umut vaat etti. Kullanıcılar, kola ve patates kızartmasının ağrıları kısa sürede hafiflettiğini iddia ederken, uzmanlar bu yöntemin geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ancak uzun vadeli riskler taşıyabileceğini belirtti.

BİLİMSEL TEMEL VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Nörolog Dr. Clifford Segil, Women’s Health dergisine yaptığı açıklamada, koladaki kafeinin bazı migren hastalarında rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

Kafein, migren sırasında genişleyen kan damarlarını daraltarak nöropeptidlerdeki iltihaplanmayı azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.

Segil, kafeinin bazı bireylerde tam tersi bir etki yaratarak migren ataklarını tetikleyebileceği uyarısında bulunayarak, “Kafein, sinir sistemini uyarabilir, ancak fazla tüketimi uykusuzluk, anksiyete ve taşikardi gibi yan etkilere yol açabilir” dedi.

Patates kızartmasının mucizevi etkisinin ise tuzdaki sodyumdan geldiği düşünülüyor.

Sinir hastalıkları uzmanı Dr. Dharti Dua, tuzun kandaki sodyum seviyesini artırarak beyin dokusundaki şişliği azaltabileceğini belirtti. Ancak, Migren Vakfı’ndan aile hekimi Dr. Kay Kennis, bu konuda yeterli bilimsel veri olmadığını vurguladı.

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Kennis, “Patates kızartmasındaki tuz, sinir sistemi üzerinde etkili olabilir, ancak bu etki ürünlere özgü değil. Üstelik fast food ürünlerinde bulunan tiramin, bazı hastalarda migren ataklarını tetikleyebilir” dedi.

Tiramin, fermente gıdalarda ve işlenmiş ürünlerde doğal olarak bulunan bir madde olup, migren hastaları için risk oluşturabiliyor.

King’s College London’da nörolog olarak görev yapan Prof. Peter Goadsby, migren tedavisinde son yıllarda umut verici gelişmeler yaşandığını belirtti.

Goadsby’nin liderlik ettiği bir araştırma, “gepant” adı verilen yeni nesil ilaçların, ağrı sinyallerini taşıyan reseptörleri bloke ederek migren ataklarını başlamadan durdurabileceğini ortaya koydu.

Goadsby, sosyal medya trendlerine karşı temkinli olunmasını önerdi:

“Vücudunuz size esneme, halsizlik, tuz veya şeker isteği gibi sinyaller veriyorsa, bunları dinleyin. Ancak TikTok’taki popüler akımlara körü körüne güvenmek yerine bir nöroloji uzmanına danışın.”

MİGREN HASTALARININ DENEYİMLERİ

İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan Nick Cook, migrenle mücadele eden milyonlardan biri.

Haftada beş gün çalışan Cook, migren ataklarının geldiğini hissettiğinde yanında bir “ilaç cüzdanı” taşıyarak, “Atağın geleceğini görüşüm bulanıklaşınca anlıyorum. Kola ve patates kızartması bazen ağrıyı hafifletiyor, ama bu ilaçların yerini almıyor” dedi.

Cook, migrenin hayatını nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir şekilde özetledi:

“İçki içmiyorum, bulutlu havalarda bile güneş gözlüğü takıyorum. Partnerimle bir yere giderken yanımıza aldıklarımızın yarısı migreni kontrol etmek için.”

27 yaşındaki Kayleigh Webster ise patates kızartmasındaki tuzun migren atağını yavaşlattığını düşünüyor, ancak yöntemin bir tedavi olmadığını vurguladı:

“Biraz rahatlama sağlıyor, ama migren karmaşık bir beyin hastalığı. Kalıcı çözüm için doktora danışmak şart.”

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BİLİMSEL ALTERNATİFLER VE ÖNERİLER

Uzmanlar, migren tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekti. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve tetikleyici gıdalardan uzak durmak, atakların sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

Örneğin, magnezyum takviyelerinin migren hastalarında atak sıklığını azalttığına dair çalışmalar mevcut.

Uzmanlar, magnezyum eksikliğinin migrenle ilişkilendirildiğini ve doktor kontrolünde takviye kullanımının faydalı olabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, botoks enjeksiyonları ve akupunktur gibi alternatif tedaviler de bazı hastalarda etkili sonuçlar verdi.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nden yapılan açıklamaya göre, botoksun migren tedavisinde sinir yolaklarını bloke ederek ağrıyı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Akupunktur ise endorfin ve serotonin salınımını artırarak rahatlama sağlayabiliyor.

GEÇİCİ RAHATLAMA MI, RİSK Mİ?

Kola ve patates kızartması yöntemi, sosyal medyada umut verse de bilimsel bir tedavi yöntemi olmaktan uzak.

Uzmanlar, bu tür hızlı çözümlerin geçici rahatlama sağlayabileceğini, ancak uzun vadede kafein ve tuzun yan etkilerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Migrenle mücadele edenler için en güvenli yol, bir nöroloji uzmanına danışarak kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak.

Sosyal medya trendleri yerine bilime kulak vermek, bu karmaşık hastalığın yönetiminde en etkili adım olabilir.