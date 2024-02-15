Kolay kolay konuşmayan Ömer Koç uyardı. Koç Holding böyle düşünüyorsa durum vahim demektir

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Koç Topluluğu’nun bayileri ve yetkili servisleri Türkiye'nin ekonomisine dair konuları masaya yatırdı.

Yakın coğrafyalardaki çatışma ortamına vurgu yapan Koç; ekonomik belirsizliklerin olağan hale geldiğini ifade ederek jeopolitik risklere de dikkat çekti.

Koç, 2020'den itibaren küresel salgın, Ukrayna'daki savaş ve hayat pahalılığı sorunlarıyla boğuşan dünya ekonomisinin, 2023'ün başında tahmin edilenden daha başarılı olduğunu dile getirdi.

Koç, "Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi tavsiye ederim" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de 3 yıl sonra 100'üncü yaşımızı idrak edeceğiz. Bir asırdır ülkemiz için değer yaratıp onunla birlikte büyüdük. Attığımız her adımda, kurtuluş ve kuruluş ruhunu daima muhafaza ettik. Bundan sonra da, sarsılmaz bir inançla Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte, daha da çok çalışarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz"