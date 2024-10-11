Kolaya dev zam! Zamlı fiyat listesi yayınlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar her zaman olduğu gibi bir zam haberi daha vererek 22 Ekim itibariyle Coca Cola ürünlerine zam geleceğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erol Dündar, “22 Ekim itibari ile geçerli olacak coca cola fiyatlar zam yağmuru devam ediyor soran olursa enflasyon düşüyor dersiniz" dedi. Erol Dündar Coca Cola'nın zamlı listesini de paylaştı.

Listeye göre bundans onra 2.5 litrelik Coca Cola ve Fanta’nın ücreti yüzde 20 zamlanarak 60 lira olacak.

Coca Cola'nın zamlı fiyat listesi:

2.5 litre Coca Cola: 60 lira

2.5 litre Fanta: 60 lira

2.5 litre Sprite: 60 lira

2. litre Coca Cola: 50 lira

2. litre Fanta: 50 lira

1.5 litre Coca Cola: 45 lira

1.5 litre Fanta: 45 lira

1.5 litre Sprite: 45 lira