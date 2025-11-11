Şık tasarımı ve 1943 yapımı özel bir saat olması gerekçesiyle koleksiyoncuların dikkatini cezbeden çelik kasalı Patek Philippe Ref. 1518, Cenevre'de düzenlenen bir açık artırmada 14.2 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 744 milyon TL) satılmasıyla tarihin en değerli saatlerinden biri oldu.

Bu modeli bu kadar eşsiz kılan en önemli kriter ise dünya üzerinde sadece 4 adet bulunuyor olması.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede, Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference 1518 modeli, ulaştığı bu dudak uçuklatan rakamla alıcı buldu. Olay sosyal medyada da dikkat çekti.

1518, çelik kasalı versiyonuyla son derece nadir bir parça olarak nitelendiriliyor. Patek Philippe'in üretimlerinde genellikle altın kasayı tercih etmesi, bu modelin çelik kasalı olmasını daha eşsiz hale getiriyor. Öte yandan Ref. 1518 modeli, seri üretimde imal edilen ilk "sürekli takvimli kronograf" (perpetual calendar chronograph) olma unvanına sahip olarak saatçilik tarihine kazınmıştır.