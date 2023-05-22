Kolesterol için şifalı bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgi, “Bitkilerin faydaları da unutulmamalı” dedi ve bu konuda şunları söyledi.

Kolesterol yüksekliğinin bazen mutlaka ilaçla bazen de diyetle tedavi edildiğini belirten Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgi, “Bitkilerin faydaları da unutulmamalı” dedi ve bu konuda şunları söyledi.

Kolesterol yüksekliği; kalp krizi, kalp-damar hastalıkları, felç için risk faktörüdür. Şeker hastalığı, şişmanlık, bel çevresinin erkeklerde 102 cm’den fazla olması, kadınlarda 89 cm’den fazla olması, karaciğer hastalığı, böbrek hastalıkları, alkol, beta bloker-tiyazid grubu ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, sigara içilmesi, hareketsiz yaşam, beslenmede hayvansal gıdalar ve doymuş yağların yer alması gibi faktörler LDL kolesterolün yükselmesine neden olur.

Öte yandan HDL (iyi kolesterol) düşüklüğü, kalp-damar hastalığı riskini diğer kolesterol yüksekliklerinden daha fazla artırır. Uzun ömürlü insanların çoğunun ortak özelliği HDL kolesterolün yüksek olmasıdır.

Ailesel kolesterol yüksekliğinde diyet ve ilaç tedavisine hemen başlanmalıdır. Bu hastalarda sadece diyet yardımcı olmamaktadır. Statinler olarak isimlendirilen kolesterol düşürücü ilaçlar en çok tercih edilen ilaçlardır. Bazı hastalarda da öncelik, diyet tedavisine başlanmasıdır. Aşırı kilonun verilmesi en önemli adımdır.

Omega-3: Trigliseridleri düşürür, HDL kolesterolü yükseltir. Balık yağının günde 3-9 gram tüketilmesi önerilir. Kanamaya eğilimi olanlarda dikkatli olunmalıdır.

C vitamini: LDL kolesterol hasarından vücudu korumak için günlük 100 mg C vitamini takviyesi önerilir.

Arı Sütü: Nikotinin sebep olduğu kolesterol seviyelerinde yükselmeye engel olduğu, 50-100 mg dozda kolesterol düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir.

Zerdeçal: Yapılan çalışmalarda zerdeçalın kötü kolesterolü (LDL) ve total kolesterolü düşürdüğü tespit edilmiştir.

Çörekotu tohumu tozu: Günde toplam 2 gram alınmasıyla kan kolesterol ve trigliserid yüksekliği olanlarda fayda sağlanmıştır.

Doymuş yağlar kalp-damar sağlığı için riski artırmıyor. Bu yağların temel kaynağı et, süt ve yumurtadır. Doymuş yağ ve doymamış yağların (avokado,fındık, zeytinyağı gibi) dengeli tüketilmesi önerilir. Özellikle sızmazeytinyağı tercih edilmelidir. Margarin, kızartma, kraker ve keklerdekullanılan trans yağlardan uzak durulmalıdır. Yağsız et, yumurtanınbeyazı, yağsız süt tercih edilebilir. Haftada 3’ten fazla yumurta tüketimininkalp-damar hastalığı riskini artırdığı saptanmıştır. Tam tahıl ürünlerinin tüketilmesi kolesterol emilini azaltır.